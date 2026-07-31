Kadameli emeklilik SON DAKİKA! Kadameli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, şartları ne?

Erken emeklilik olarak da gündeme gelen kademeli emeklilik düzenlemesi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. TBMM'nin çalışma takvimi ve sosyal güvenlik alanındaki olası düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?" ve "1999 sonrası çalışanları kapsayacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA!

Kademeli emeklilik konusunda son dönemde kamuoyunda yoğun beklenti oluşmasına rağmen, resmi olarak yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor.

TBMM gündeminde geçmiş dönemlerde kademeli emekliliğe ilişkin çeşitli kanun teklifleri ve öneriler yer alsa da bunlardan herhangi biri yasalaşmış değil. Meclis'in tatile girmesine kısa süre kala da konu yeniden gündeme gelirken, şu ana kadar yetkili kurumlardan yeni bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle erken emeklilik veya kademeli emeklilik konusunda mevcut sosyal güvenlik mevzuatında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir karar alınması halinde detayların ilgili kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emekliliğin yürürlüğe girip girmeyeceğine ilişkin resmileşmiş bir karar bulunmuyor.

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, uzun süredir kademeli emeklilik talebini dile getiriyor. Bu kapsamda çeşitli kanun teklifleri gündeme gelmiş olsa da bugüne kadar yasalaşan herhangi bir düzenleme açıklanmadı.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, ilgili kurumlar tarafından duyurulmuş resmi bir hazırlık veya uygulama takvimi bulunmuyor.

1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcına sahip çalışanlar, olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin kendilerini kapsamasını talep ediyor.

Ancak mevcut durumda bu kesimi kapsayan yürürlüğe girmiş herhangi bir kanuni düzenleme bulunmuyor.

Dolayısıyla 1999 sonrası sigortalı çalışanların kademeli emeklilikten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda resmi olarak açıklanmış kesin bir kapsam yer almıyor. Konuya ilişkin değerlendirmeler ancak ileride yapılabilecek yasal düzenlemeler sonrasında netleşebilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

Kademeli emeklilik talepleri, ağırlıklı olarak EYT kapsamı dışında kalan sigortalılar tarafından gündeme getiriliyor.

Bu kapsamda talepte bulunan çalışanlar, emeklilikte uygulanan yaş şartlarının daha esnek hale getirilmesini ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırına ilişkin uygulamaların yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Geçmiş dönemde çeşitli kanun teklifleri hazırlanmış olsa da bunların hiçbiri yasalaşmadı. Bu nedenle bugün itibarıyla uygulanan resmi emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

Bu açıklama doğrultusunda mevcut sosyal güvenlik sisteminde prim günü ve sigortalılık süresine ilişkin mevcut şartların sürdüğü ifade edildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmeleri halinde emekliliğe daha kademeli şekilde geçiş yapmalarını öngören bir sistem olarak tanımlanıyor.

Kademeli emeklilik şartları; sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik statüsüne, sigorta başlangıç tarihine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebiliyor.

Ancak Türkiye'de kademeli emeklilik adı altında yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmadığı için mevcut emeklilik işlemleri halen yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında uygulanmaya devam ediyor.

Yetkili kurumlar tarafından konuya ilişkin yapılabilecek yeni açıklamalar veya yasal düzenlemeler olması halinde kamuoyu resmi duyurular aracılığıyla bilgilendirilecek.