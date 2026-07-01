Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Kabotaj Bayramı neden kutlanır, anlamı nedir?

1 Temmuz’da kutlanan Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığını ve egemenlik hakkını temsil eden önemli milli günlerden biri olarak öne çıkıyor. Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır ve hangi anlamı taşır? soruları araştırılırken, bayramın tarihi ve önemi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını simgeleyen ve 1 Temmuz tarihinde kutlanan millî bir bayramdır. Bayramın temelinde, Türk karasularında yük ve yolcu taşıma hakkının yalnızca Türk bayraklı gemilere verilmesini sağlayan Kabotaj Kanunu yer alır. Bu özel gün, denizcilik alanında Türkiye'nin ekonomik ve hukuki bağımsızlığının önemli simgelerinden biri olarak kabul edilir.

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanır. 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun yıl dönümü dolayısıyla 1 Temmuz, Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle anılır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin kendi karasularında deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri üzerindeki egemenlik hakkını kazanmasını kutlamak amacıyla düzenlenir. Osmanlı döneminde yabancı devletlere tanınan ayrıcalıklar nedeniyle Türk karasularında yabancı gemiler faaliyet gösterebiliyordu. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile bu hak yalnızca Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere verildi. Bu nedenle bayram, denizcilikte ekonomik bağımsızlığın kazanılmasının simgesi olarak kutlanmaktadır.

KABOTAJ BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?

Kabotaj Bayramı; Türkiye'nin denizlerde tam egemenlik hakkını elde etmesini, millî bağımsızlığı ve denizcilik sektörünün gelişimini temsil eder. Aynı zamanda deniz ticaretinin güçlenmesi, Türk denizciliğinin desteklenmesi ve denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir anlam taşır.

KABOTAJ BAYRAMI'NI KİMLER KUTLAR?

Kabotaj Bayramı başta denizcilik sektörü çalışanları olmak üzere tüm Türkiye'de kutlanır. Liman başkanlıkları, sahil güvenlik birimleri, belediyeler, denizcilik kuruluşları, deniz kuvvetleri, balıkçılar, gemi işletmeleri ve vatandaşların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir. Özellikle kıyı şehirlerinde deniz gösterileri, yüzme yarışları, tekne kortejleri ve törenlerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlanmaktadır.