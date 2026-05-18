18 Mayıs 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, Türkiye’nin iç ve dış politika gündemini doğrudan şekillendiren kritik başlıklarıyla dikkat çekiyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? 18 Mayıs Kabine Toplantısı konuları neler? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

18 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın öğleden sonra yapılması beklenmektedir. Resmi saat bilgisi net olarak paylaşılmamış olmakla birlikte, toplantının geleneksel program akışına paralel şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde günün ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.

18 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

18 Mayıs 2026 Kabine Toplantısı’nın gündeminde öne çıkan başlıklar arasında güvenlik politikaları, dış gelişmeler ve ekonomik göstergeler yer almaktadır. Toplantının en kritik gündem maddesi ise “Terörsüz Türkiye” süreci olarak öne çıkmaktadır.

CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran’ın aktardığı bilgilere göre, Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar ve izlenecek yol haritası Kabine’de detaylı şekilde değerlendirilecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddelerinden biri olan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, güvenlik politikalarına ilişkin kritik değerlendirmelerin yapılması beklenmektedir.

ABD - İRAN GERİLİMİ MASADA OLACAK

Kabine Toplantısı’nda dış politika başlıkları kapsamında ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin de ele alınması beklenmektedir. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan belirsizliklerin Türkiye’nin enerji güvenliği ve bölgesel politikalarına etkileri değerlendirilecektir.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrası oluşan diplomatik yansımaların da bölgesel dengeler çerçevesinde Kabine gündemine taşınacağı aktarılmaktadır. Türkiye’nin bu gelişmelere karşı alabileceği diplomatik ve stratejik pozisyonlar da toplantıda masaya yatırılacak başlıklar arasında yer almaktadır.

EKONOMİDEKİ GÜNCEL VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı’nın bir diğer önemli gündem maddesi ekonomik göstergeler olacaktır. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri başta olmak üzere makroekonomik gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecektir.

Geçtiğimiz hafta açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından genel ekonomik görünüm, fiyat istikrarı ve piyasa dinamikleri Kabine üyeleri tarafından analiz edilecektir. Ekonomik tabloya ilişkin mevcut durumun, orta vadeli politika adımlarına nasıl yansıyacağı da toplantının önemli değerlendirme başlıkları arasında yer almaktadır.