Kabine toplantısı bitti mi? 5 Ocak Pazartesi Kabine toplantısı kararları neler?

Güncelleme:
Yılın ilk Kabine Toplantısı, Türkiye'nin öncelikli meseleleriyle Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği toplantının sona erip ermediği ve alınacak kararlar büyük merak konusu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine Toplantısı, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Güvenlik politikaları başta olmak üzere kritik başlıkların ele alındığı toplantıdan çıkacak sonuçlar beklenirken, "Kabine toplantısı tamamlandı mı?" ve "5 Ocak Pazartesi günü hangi kararlar alındı?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

DIŞ POLİTİKADA YOĞUN GÜNDEM

Kabine toplantısında dış politika başlığı önemli bir yer tutuyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimler ve Gazze'de devam eden insani kriz kapsamlı şekilde ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin diplomatik rolü masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün gerçekleştirmesi planlanan telefon görüşmesi de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik temaslar ve uluslararası iş birliği çerçevesinde atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE EKONOMİK ADIMLAR

Kabine toplantısında ekonomi gündemi de detaylı şekilde görüşülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılına ilişkin son enflasyon verilerini açıklamasının ardından, enflasyonla mücadelede gelinen nokta kapsamlı biçimde ele alınacak.

Toplantıda ayrıca istihdamın artırılmasına yönelik planlar, fiyat istikrarının sağlanması için uygulanabilecek yeni politikalar ve ekonomik dengeyi güçlendirecek adımlar üzerinde durulacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ? SON DURUM

5 Ocak Pazartesi günü başlayan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de devam ediyor. Toplantının henüz sona ermediği öğrenilirken, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Osman DEMİR
