Kabine değişikliği SON DAKİKA! Kabine değişikliği olacak mı?

Ankara’da siyaset gündemi, nisan ayının başlamasıyla birlikte yeniden yoğunlaşmış durumda. Özellikle son günlerde kulislerde konuşulan “kabine değişikliği” iddiaları, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun süredir üzerinde çalışıldığı öne sürülen kapsamlı bir değişim planının hayata geçirilmesi ihtimali konuşuluyor. Peki, Kabine değişikliği olacak mı? Detaylar...

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA!

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, mevcut kabinede 4 veya 5 bakanın görevden alınması ya da görev yerlerinin değiştirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu değişim sürecinin; performans değerlendirmesi, sahadaki karşılık ve seçim sürecine katkı gibi kriterler çerçevesinde şekillendiği ifade ediliyor.

Öne çıkan bir diğer önemli başlık ise yeni kabineye dahil olabilecek isimler. Kulislerde yer alan iddialara göre:

İki milletvekilinin, bir valinin, bir belediye başkanının bakanlık görevine getirilebileceği konuşuluyor. Bu durum, yürütme kadrolarında farklı görevlerden gelen isimlerin daha aktif rol alabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı yönetim yapısında da değişiklik ihtimali gündemde. Mevcut sistemde tek olan Cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonunun genişletilerek ikiye çıkarılabileceği iddiası kulislerde sıkça dile getiriliyor.