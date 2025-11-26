Kaan Tangöze baltalar elimizde sözleri: Kaan Tangöze'nin konser olayı nedir, hangi şarkıyı söyledi? Kaan Tangöze gözaltına alındı mı?

Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki konseri, yorumladığı şarkının sözlerindeki değişiklikler nedeniyle tartışma yarattı. Konserin ardından sosyal medyada başlayan eleştiriler, üniversite yönetimini de açıklama yapmak zorunda bıraktı. Kaan Tangöze hangi şarkıyı seslendirdi, olayın boyutu ne oldu ve gözaltı durumu söz konusu mu? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KAAN TANGÖZE KONSER OLAYI NEDİR?

Kaan Tangöze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde verdiği konserde bazı şarkı sözlerini değiştirdi. Özellikle "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini farklı bir şekilde seslendirmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Gelen tepkiler üzerine üniversite yönetimi, konserin içeriğinden haberdar olmadıklarını ve sadece salonu kiraladıklarını açıkladı.

KAAN TANGÖZE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Kaan Tangöze, konserde Duman grubunun popüler şarkısı "Baltalar Elimizde"yi seslendirdi ve şarkının sözlerinde değişiklik yaptı.

KAAN TANGÖZE'NİN SÖYLEDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİ

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıkıp yerine rezidans çaksak?

İyi para ediyor.

Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor.

Bu parka Topçu Kışlası mı yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor...

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana.

KONSER NEREDEYDİ?

Konser, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde 19 Kasım Çarşamba günü gerçekleşti.

REKTÖRLÜK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Üniversite rektörlüğü, etkinliğin üniversite organizasyonu olmadığını ve sadece salonu bir organizasyon şirketine kiraladıklarını belirtti. Konser içeriğinden haberdar olmadıklarını, bilet satışlarının da organizasyon şirketi tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Rektörlük, kurum ve yöneticilere yönelik suçlamaların asılsız olduğunu, bu tür açıklamaları "karalama kampanyası" ve "iftira" olarak nitelendirdi. Ayrıca soruşturma başlatıldığını ve hukuki hakların saklı tutulduğunu ifade etti. Üniversite yönetimi, milli ve manevi değerlere bağlı olduklarını, hiçbir devlet büyüğüne hakaret içeren söz ve tavırları kabul etmeyeceklerini de belirtti.