İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Mart 2026 tarihinde yürütülen kapsamlı uyuşturucuya yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Listede yer alan Kaan Mellart neden gözaltına alındı? Kaan Mellart kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

KAAN MELLART NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonlarda "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" gibi suçlamalar çerçevesinde çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama talimatı verildiği açıklandı. Bu geniş çaplı soruşturma sonucunda toplumun tanıdığı birçok isimle birlikte Kaan Mellart hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı ve şüpheliler arasında yer aldı.

Operasyon çerçevesinde İstanbul'un farklı adreslerine yapılan baskınlarda toplamda 14 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi için yakalama kararı çıkarıldığı da bildirildi. Soruşturma dosyasındaki delillerin toplanması ve incelenmesi sürerken, Mellart de hakkında çıkan arama ve gözaltı kararları listesinde yer aldı.

KAAN MELLART KİMDİR?

Bugün kamuoyunda adı soruşturma kapsamında gündeme gelen Kaan Mellart ile ilgili hâlihazırda basında veya resmi kaynaklarda kapsamlı biyografik bilgi bulunmamaktadır. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, Mellart'ın kişisel geçmişi, eğitimi veya mesleki faaliyetleri hakkında güvenilir kaynaklardan doğrulanmış detaylar kamuya açıklanmadı.

Ancak çevrimiçi profesyonel platformlarda Kaan Mellaart (muhtemelen aynı kişi) ismiyle bir profil bulunduğu; bu profilde kişinin 2012 sınıfı mezunu olduğu, University of Kent'ten mezun olduğu ve PUBLIK Digital Agency gibi bir dijital ajans ile ilişkili olarak "Digital Operations Executive" unvanı taşıdığı görülmektedir. Bu bilgi belli bir profili işaret etse de, soruşturma kapsamındaki isimle doğrudan eşleşmesi şu anda resmi kaynaklarla teyit edilmemiştir.

Dolayısıyla Mellart'ın kimliği, mesleği ve kamuya mal olmuş faaliyetleri ile ilgili bilgiler güvenilir resmi kaynaklarca henüz ayrıntılı olarak sunulmamıştır. Bu nedenle hakkındaki değerlendirmeler ve tanımlamalar yalnızca kamuya yansıyan sınırlı verilerle yapılmaktadır.

KAAN MELLART KAÇ YAŞINDA?

Şu aşamada Kaan Mellart'ın kaç yaşında olduğu konusunda resmi ve doğrulanabilir kaynaklardan bilgiye ulaşılamamıştır.

KAAN MELLART NERELİ?

Mellart'ın nereli olduğu veya hangi şehirde doğduğu/hedef olduğu konusunda da kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

KAAN MELLART NE İŞ YAPIYOR?

Mevcut verilere göre, profesyonel ağlarda yer alan Kaan Mellaart profili, kişinin dijital pazarlama ve operasyon alanında çalışmış olabileceğini göstermektedir. Örneğin:

PUBLIK Digital Agency gibi bir dijital ajans ile bağlantılı olabileceği,

Digital Operations Executive gibi bir unvan ile faaliyet göstermiş olabileceği gibi bilgiler kişisel profil platformlarında yer almaktadır.

Ancak bu bilgiler resmi haber kaynakları ve devlet açıklamalarıyla doğrulanmadığından, şu anda soruşturma kapsamında adı geçen kişi ile profesyonel çevresi arasında kesin bir bağlantı kurulmamıştır.