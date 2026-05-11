Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi süreciyle birlikte teknik direktör planlamasına dair gündem yoğunlaşırken, Jorge Jesus ismi yeniden tartışmaların merkezine yerleşti. Özellikle Aziz Yıldırım cephesine dair ortaya atılan iddialar, futbol kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe'ye mi gelecek? Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı kim, Jorge Jesus mu? Detaylar...

JORGE JESUS FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Jorge Jesus ismi, Fenerbahçe teknik direktörlüğü açısından yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İddialara göre Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe SK ile yeniden çalışabileceği ihtimali, kulübün başkanlık seçim süreciyle birlikte daha da güçlenmiş durumda.

Basında yer alan bilgilere göre Jorge Jesus’un Al-Nassr FC ile olan sözleşmesinin 30 Haziran itibarıyla sona erecek olması, Fenerbahçe cephesinde teknik direktör planlamalarını yeniden gündeme getirdi. Daha önce Ali Koç döneminde sarı-lacivertli takımın başında görev yapan deneyimli teknik adam, oynattığı hücum futbolu ve oyun disipliniyle taraftarın önemli bir kesiminin beğenisini kazanmıştı.

Bu süreçte kulüp çevresinde, Jesus’un yeniden İstanbul’a dönme ihtimalinin tamamen dışlanmadığı, ancak resmi bir görüşme ya da anlaşmanın henüz netleşmediği ifade ediliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI KİM, JORGE JESUS MU?

Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör planlamasına ilişkin farklı isimlerin gündeme geldiği iddiaları dikkat çekiyor. Başkanlık seçim sürecinde futbol yapılanmasına dair stratejilerin şekillendiği bu dönemde, özellikle Jorge Jesus isminin yeniden listeye alınması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

İddialara göre Aziz Yıldırım’ın teknik direktör listesinde yalnızca Jorge Jesus değil, farklı alternatiflerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Mark van Bommel gibi yabancı teknik adamların yanı sıra, yerli teknik direktör seçenekleri de değerlendiriliyor.

Yerli adaylar arasında ise en dikkat çeken isimlerden biri Aykut Kocaman oldu. Tecrübeli teknik adamın, kulübe dönüş ihtimali üzerine çeşitli planlamaların yapıldığı ve futbol yapılanmasında farklı bir rol üstlenebileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Ayrıca Aziz Yıldırım’ın Jorge Jesus’u yeniden takımın başına getirme fikrinin, geçmiş dönemdeki performans ve oyun yapısı nedeniyle gündeme geldiği ifade ediliyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’de bıraktığı iz, bu ihtimalin kamuoyunda tartışılmasına zemin hazırlıyor.