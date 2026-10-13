Joan Garcia evine hırsız mı girdi, Barselona'da kimin evine hırsız girdi?

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Barcelona forması giyen Joan Garcia, saha dışında yaşadığı tatsız bir olayla gündeme geldi. Genç kalecinin evinin hırsızların hedefi olduğu yönündeki haberler sosyal medyada hızla yayılırken, olayın ayrıntıları da merak konusu oldu. Joan Garcia’nın evine ne zaman hırsız girdi, evden neler çalındı? Olay sırasında evde kimse var mıydı? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

JOAN GARCİA'NIN EVİNE HIRSIZ MI GİRDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Barcelona'da saha dışından tatsız bir haber geldi. Katalan ekibinin kalecisi Joan Garcia'nın evine hırsız girdiği ortaya çıktı. Barcelona'yı sarsan olayın ardından İspanyol polisi harekete geçerek soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK NEREDE YAŞANDI?

Olay, Joan Garcia'nın Baix Llobregat bölgesinde bulunan evinde meydana geldi. Genç kalecinin evine giren hırsızlar burada soygun gerçekleştirdi. Hırsızlığın ardından Katalonya Özerk Polisi Mossos d'Esquadra, olayın faillerini bulmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

JULES KOUNDE DE HEDEFTEYDİ

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, olayın yalnızca Joan Garcia ile sınırlı olmadığını ortaya koydu. Görüntülerde şüphelilerin Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'nin evinin çevresinde de keşif yaptıkları belirlendi. Ancak şüphelilerin Kounde'nin evine girmeyi başaramadığı tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Katalonya Özerk Polisi'nin yürüttüğü titiz çalışmanın ardından olaylara karıştığı belirlenen iki şüpheli yakalandı. 58 ve 42 yaşlarındaki şüphelilerin, Joan Garcia'nın evindeki soygun da dahil olmak üzere bölgede yaşanan çeşitli konut hırsızlıklarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

BARCELONA'DA GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ HIRSIZLIK ŞOKU

Yaşanan hırsızlık olayı, Barcelona'nın Galatasaray ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Katalan ekibinde şaşkınlık yarattı. Takımın iki önemli oyuncusunun hırsızların hedefi olması, futbolcuların güvenliği konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.