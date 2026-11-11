Jin-ho Jo kimdir? Batman Petrolspor'un Güney Koreli futbolcusu nişanlandı

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Batman Petrolspor'un Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo nişanlandı. Konyaspor'dan kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun nişan töreninden fotoğraflar 11 Kasım 2026'da yayımlandı.

Jo'nun Türkiye'deki hikâyesi dört yıl önce Fenerbahçe'de başladı. Sarı-lacivertli kulüpte lig maçına çıkamadı, Sırbistan'da iki sezon kiralık oynadı, sonra Konyaspor'la Süper Lig'e döndü.

JİN-HO JO KİMİNLE NİŞANLANDI?

Jin-ho Jo, Şeyda Şahin ile nişanlandı. Tören Türk geleneklerine göre yapıldı; nişanda iki ailenin yakınları ve çiftin arkadaşları vardı.

JİN-HO JO KİMDİR?

Jin-ho Jo, Güney Koreli bir futbolcu. Sağ bekte ve orta sahada oynuyor, boyu 1,72. Fenerbahçe'ye geldiği yıllarda ülkesinde "Altın Çocuk" lakabıyla anılıyordu. Güney Kore'nin 17 yaş altı ve 23 yaş altı milli takımlarında forma giydi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de Batman Petrolspor'un 21 numaralı formasını giyiyor ve 12 lig maçına çıktı. Konyaspor ile sözleşmesi sürüyor, kiralık süresi 30 Haziran 2027'de bitiyor.

JİN-HO JO KAÇ YAŞINDA?

Jin-ho Jo 23 yaşında. 10 Temmuz 2003'te doğdu.

JİN-HO JO NERELİ?

Jin-ho Jo, Güney Koreli. Futbola ilkokul takımında başladı, 2016'da Jeonbuk Hyundai Motors'un altyapısına alındı ve 2022'ye kadar bu kulüpte yetişti.

JİN-HO JO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jin-ho Jo, Mart 2022'de amatör sözleşmeyle Fenerbahçe'ye katıldı. Transfer, FIFA'nın devreye girmesiyle tamamlanabildi. Oyuncu 2023'te profesyonel sözleşme imzaladı ama A takımda hiç lig maçına çıkmadı; Fenerbahçe'de 19 yaş altı ve rezerv takımda oynadı.

Eylül 2023'te Sırbistan'ın Novi Pazar takımına kiralandı, burada 21 lig maçında 1 gol attı. 2024-2025 sezonunu yine Sırbistan'da, Radnicki Nis'te kiralık geçirdi ve 30 lig maçına çıktı. Fenerbahçe sonra sözleşmesini uzatmadı.

Konyaspor, 16 Temmuz 2025'te Jo ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İmza, takımın kamp yaptığı Erzurum'daki otelde atıldı ve kulüp onun Konyaspor'a gelen ilk Güney Koreli futbolcu olduğunu duyurdu. Jo, Süper Lig'deki ilk maçına 22 Eylül 2025'te oyuna sonradan girerek çıktı. İlk golünü 1 Mayıs 2026'da attı. Konyaspor formasıyla 20 lig maçında 1 gol kaydettikten sonra Temmuz 2026'da Batman Petrolspor'a kiralandı.

JİN-HO JO KORE GAZİSİNE NE HEDİYE ETTİ?

Jin-ho Jo, Şubat 2026'da Kore Savaşı gazisi İhsan Damdam'ı Konya'daki evinde ziyaret etti ve ona 96 numaralı bir forma hediye etti. Ziyarete kulüp yetkilileri de katıldı. Jo, Kore'de savaşan bütün Türk gazilerine teşekkür etti. Damdam ise Kore'ye gezmeye değil savaşa gittiklerini anlattı, Jo'nun bir maçını tribünden izlemek istediğini söyledi.