Jhon Duran neden yok? Jhon Duran Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Güncelleme:
Fenerbahçe Galatasaray 11'ler! Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki, Jhon Duran neden yok? Jhon Duran Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler açıklandı. Peki,Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı? Jhon Duran neden yok?

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev karşılaşma bu akşam saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele Chobani Stadyumu'nda futbolseverlerin karşısına çıkacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ SON DURUMU

Derbi öncesi Galatasaray, ligde elde ettiği 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 32 puana ulaşmış durumda ve zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe ise 9 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 31 puanla ezeli rakibini yakın takibe devam ediyor.

DERBİNİN HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez bu büyük derbide düdük çalacak olan Kol'un yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Ali Yılmaz görev yapacak.

JHON DURAN NEDEN YOK?

Maç kadrosunda adı merak edilen Jhon Duran, müsabakaya yedek kulübesinde başlayacak. Teknik ekibin tercihine bağlı olarak karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olması bekleniyor.

