Jhon Duran Galatasaray'a bedava mı geliyor, maaşı ne kadar, bonservisi ne kadar?

Galatasaray’ın yeni transferi Jhon Duran hakkında ortaya atılan bonservis ve maaş iddiaları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun kulübe maliyeti, kiralama şartları ve yıllık kazancı hakkında sorular artarken, transferin tüm detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

JHON DURAN GALATASARAY’A TRANSFER OLDU MU?

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında hücum hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile sarı-kırmızılı ekibin el sıkıştığı öğrenildi. Yönetimin uzun süredir yürüttüğü görüşmelerin ardından oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

JHON DURAN’IN GALATASARAY SÖZLEŞME DETAYLARI

Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray yönetimi, bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da bulunan Jhon Duran ile anlaşma sağladı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onay verdiği transferde oyuncunun yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

JHON DURAN 1 YILLIĞINA BEDAVA KİRALANDI MI?

Suudi kulübü ile yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray’ın Jhon Duran’ı 1 sezonluğuna bedelsiz olarak kiralayacağı ifade ediliyor. Transferin resmi açıklamasının temmuz ayının ilk haftasında yapılması beklenirken, bu hamle sarı-kırmızılıların maliyet dengesini koruyarak kadro güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

JHON DURAN’IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Özellikle derbi maçlarında attığı kritik gollerle dikkat çeken Kolombiyalı oyuncu, Türkiye’deki performansıyla büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı.