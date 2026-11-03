Jesús Owono kimdir? Jesús de Miguel ile çarpışan Andorra kalecisi

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Andorra'nın Ekvator Ginesili kalecisi Jesús Owono, İspanya ikinci ligi Segunda División'daki Tenerife- Andorra maçının uzatma dakikalarında Tenerife forveti Jesús de Miguel ile çarpıştı. Yerde kalan De Miguel hastaneye kaldırıldı. Tenerife, oyuncunun 3 Kasım 2026 sabahı saat 08.00'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Owono futbolu çocukken taşındığı İspanya'nın Bask Bölgesi'nde öğrendi, La Liga'ya Alavés formasıyla çıktı. 2019'dan bu yana da Ekvator Ginesi milli takımında oynuyor.

JESÚS OWONO TENERİFE MAÇINDA NE YAŞADI?

Jesús Owono, uzatma dakikalarında uzun bir topu uzaklaştırmak için ceza sahasının dışına çıktı ve Jesús de Miguel ile çarpıştı. Skor o sırada 2-2'ydi. De Miguel yere düştü ve bilincini kaybetti, takım arkadaşları sağlık ekibini sahaya çağırdı.

Hakem Owono'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi ve maç tamamlanamadı. De Miguel ambulansla hastaneye götürülürken kalbi durdu. Sağlık ekibi kalp masajıyla onu hayata döndürdü, futbolcu yoğun bakıma alındı ama kurtarılamadı. Tenerife, Jesús de Miguel Alameda'nın tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı ve aileye saygı gösterilmesini istedi.

Galatasaray'dan 2025'te Andorra'ya giden Efe Akman da bu maçta Andorra formasıyla 45 dakika sahada kaldı.

JESÚS OWONO KİMDİR?

Jesús Owono, tam adıyla Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng, FC Andorra'da forma giyen Ekvator Ginesili kaleci. Boyu 1,83 metre. Küçük yaşta ailesiyle İspanya'ya geldi ve Bask Bölgesi kulüplerinin altyapılarında yetişti.

Profesyonel kariyerinin büyük bölümünü Alavés'te geçirdi. La Liga'daki ilk maçına bu takımla 2022'de çıktı.

JESÚS OWONO KAÇ YAŞINDA?

Jesús Owono 1 Mart 2001'de doğdu, 25 yaşında.

JESÚS OWONO NERELİ?

Jesús Owono, Ekvator Ginesi'nin Atlantik kıyısındaki liman kenti Bata'da doğdu. Ülkenin anakara bölümündeki en büyük kent Bata.

JESÚS OWONO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jesús Owono, ilk yetişkin maçlarını 2019-2021 arasında alt liglerde San Ignacio formasıyla oynadı. 2021'de Alavés'in B takımına geçti ve aynı sezon A takım kadrosuna alındı.

Alavés onu 2025-2026 sezonu için Andorra'ya kiraladı. Andorra, 26 Ağustos 2026'da Owono'yu bonservisiyle kadrosuna kattı ve kaleciyle iki yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmede iki yıllık uzatma seçeneği de var.

JESÚS OWONO MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR MU?

Jesús Owono, 2019'dan beri Ekvator Ginesi milli takımında oynuyor. Kaleci, iki Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı.