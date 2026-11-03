Jesús de Miguel neden öldü, Jesús de Miguel hangi takımda oynuyordu, ölen futbolcu kim?

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30 yaşındaki forvet, maçın uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesús Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kalmış ve hastaneye götürülürken ambulansta kalp krizi geçirmişti. Yoğun bakıma alınan genç futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte Jesús de Miguel'in ölümüne ve hayatına dair bilinenler.

JESÚS DE MIGUEL ÖLDÜ MÜ?

Evet, Jesús de Miguel hayatını kaybetti. Tenerife kulübü, 3 Kasım 2026 sabahı yaptığı açıklamayla oyuncunun vefat ettiğini duyurdu.

JESÚS DE MIGUEL NEDEN ÖLDÜ?

Jesús de Miguel, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Tenerife'nin sahası Estadio Heliodoro Rodríguez López'te oynanan Andorra maçında ağır yaralandı. Karşılaşma 2-2 devam ederken, 90+7. dakikada hızlı hücuma çıkmak isteyen Tenerife'de rakip yarı sahaya koşan De Miguel, kalesini terk eden Andorra kalecisi Jesús Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Owono'nun dizinin çarptığı De Miguel, baş ve göğüs bölgesinden yaralandı ve sahada hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun, İspanyol basınının aktardığına göre yolda kalp krizi geçirdiği ve sağlık görevlileri tarafından hayata döndürüldüğü belirtildi. Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Jesús de Miguel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAÇ YARIDA KALDI

Pozisyonun ardından maçın hakemi Manuel Ángel Pérez Hernández, Andorra kalecisi Jesús Owono'ya tereddütsüz şekilde doğrudan kırmızı kart gösterdi. Yaşanan talihsiz olayın ardından karşılaşma tatil edildi. İki takımın oyuncuları da büyük üzüntü yaşarken, Tenerife'nin pek çok oyuncusu gözyaşlarını tutamadı.

TENERİFE'DEN ACI AÇIKLAMA

Tenerife kulübü, Jesús de Miguel'in vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Boğazımızda bir yumruyla, bunun gerçek olduğuna inanamadan Jesús de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz. Teselli edecek bir söz ve bu keder dolu hissi hafifletecek bir şey yok. Kederli ailesinin, tüm sevdiklerinin ve Tenerife halkının yanındayız. Jesús de Miguel'in ailesi, kendilerine verilen destek için teşekkür ediyor ve bu korkunç durum sonrası mahremiyetlerine maksimum derecede saygı gösterilmesini rica ediyor."

JESÚS DE MIGUEL KİMDİR?

Jesús de Miguel Alameda, İspanya'nın başkenti Madrid'de doğdu. Futbolculuk kariyerine Leganés'te başlayan De Miguel, 2015 yılında kulübün B takımına yükseldi. 2016 yazında Lugo Fuenlabrada'ya transfer olan oyuncu, 2017'nin temmuz ayında Inter de Madrid'e gitti.

Jesús de Miguel, kariyerinde sırasıyla Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas ve Castellón formalarını da giydi. 8 Temmuz 2025'te Castellón'dan 100 bin euro bedelle Tenerife'ye transfer oldu.

JESÚS DE MIGUEL HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

Jesús de Miguel, hayatını kaybettiği dönemde İspanya LaLiga 2'de mücadele eden Tenerife forması giyiyordu. Oyuncu, Temmuz 2025'ten bu yana Kanarya Adaları ekibinde forma giyiyordu.

JESÚS DE MIGUEL'İN MEVKİSİ NEYDİ?

Jesús de Miguel, santrafor mevkiinde görev yapıyordu.

JESÚS DE MIGUEL KAÇ YAŞINDAYDI?

Jesús de Miguel, 30 yaşında hayatını kaybetti.