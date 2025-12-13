Jasmine dizisi konusu ne, neyi anlatıyor?

Jasmine'i yakından takip eden izleyiciler, dizideki oyuncular ile hayat verdikleri karakterlerin detaylarını öğrenmek istiyor. Güçlü ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda, her karakterin hikâyedeki yeri ve oyuncu performansları mercek altına alınıyor. Peki, Jasmine dizisinin konusu nedir, izleyiciye hangi temaları sunuyor?

JASMİNE KONUSU NE?

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadının hayata tutunma çabasını merkezine alan çarpıcı bir dram sunuyor. Yaşamla ölüm arasındaki belirsiz çizgide var olmaya çalışan Yasemin'in en büyük dayanağı, ona karşı sağlıksız bir bağlılık geliştirmiş olan üvey kardeşi Tufan'dır.

Hayatta kalma umuduyla organ nakli bekleme listesine girmeye çalışan Yasemin, bu süreçte kendisini hiç tahmin etmediği kadar karanlık ve tehlikeli ilişkilerin içinde bulur. Attığı her adım, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorlayan bir girdabın içine sürükler; doğruyla yanlış arasındaki sınırlar giderek silikleşir.

Yasemin'in hastalığına karşı verdiği amansız savaş ve Tufan'ın kontrolsüz takıntısı, iki kardeşin kaderini geri dönüşü olmayan bir yola sokar. Yaşanan her gelişme ve alınan her karar, hikâyeyi giderek daha sarsıcı ve dramatik bir sona yaklaştırır.

JASMİNE OYUNCULARI

Asena Keskinci (Yasemin): Dizinin merkezinde yer alan Yasemin karakterine hayat veriyor. 2001 doğumlu olan Keskinci, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasının içinde yer aldı. Geniş kitleler tarafından özellikle Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteriyle tanındı. Kariyerinde Yadigar, Aliye ve Hırsız Polis gibi yapımlar da bulunuyor. Oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Burak Can Aras (Tufan): Yasemin'in üvey kardeşi Tufan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikâyedeki saplantılı ve gerilimli ilişki yapısının önemli bir parçasını taşıyan karakter, dizinin dramatik yönünü güçlendiriyor. Genç oyuncu daha önce farklı projelerde de yer aldı.

Aziz Caner İnan: Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak kadroda bulunuyor.

Önder Selen: Tecrübeli oyuncu, yapımın yan karakterlerine derinlik kazandıran performansıyla öne çıkıyor.