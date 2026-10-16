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Japonya dışında en çok Japon kökenli nüfusa sahip ülke hangisidir?

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Japonya dışında en çok Japon kökenli nüfusa sahip ülke hangisidir?
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Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Eğlenceli sunumu ve bilgi dolu içeriğiyle dikkat çeken yarışma, yayının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümde dünya nüfusu ve göç tarihine ilişkin sorulan bir soru da ekran başındakileri düşündürdü. Japonya dışında en çok Japon kökenli nüfusa sahip ülke hangisidir?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçenekler arasında Japonya'ya komşu ülkelerin de bulunması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Japonya dışında en çok Japon kökenli nüfusa sahip ülke hangisidir?

JAPONYA DIŞINDA EN ÇOK JAPON KÖKENLİ NÜFUSA SAHİP ÜLKE HANGİSİDİR??

Brezilya

Güney Kore

Çin

Amerika

Cevap : Brezilya

BREZİLYA'DA NEDEN BU KADAR ÇOK JAPON VAR?

Brezilya, Japonya dışında dünyanın en büyük Japon kökenli nüfusuna ev sahipliği yapan ülke. Ülkede yaklaşık 2 milyon Japon kökenli kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Japonya'dan Brezilya'ya göç, 1908 yılında Kasato Maru gemisiyle gelen ilk göçmen kafilesiyle başladı. O dönemde Japonya'daki ekonomik zorluklar ve Brezilya'nın kahve tarlalarında işçiye ihtiyaç duyması, bu göç dalgasını hızlandırdı. Bugün Japon kökenli Brezilyalıların büyük bölümü São Paulo eyaletinde yaşıyor. São Paulo'daki Liberdade semti ise Japon kültürünün izlerini taşıyan en bilinen bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sıralamada Brezilya'yı Japon kökenli nüfusun da kalabalık olduğu Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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