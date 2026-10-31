Jakub Kumoch kimdir? Türkçe konuşan Polonyalı diplomat Çin büyükelçiliğinden istifa etti

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Jakub Kumoch, 30 Ekim 2026 akşamı kısa bir paylaşımla Polonya'nın Pekin Büyükelçiliği görevinden çekildiğini duyurdu. Yanıt aynı gün geldi: Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Artık Polonya'yı temsil etmiyorsunuz" diye yazdı.

Kumoch, Türkiye'de tanınan bir isim. 2020 ile 2021 arasında Polonya'nın Ankara Büyükelçisiydi ve Türkçe konuşuyor.

JAKUB KUMOCH NEDEN İSTİFA ETTİ?

Jakub Kumoch, ülkesindeki olaylar karşısında büyükelçilik görevini sürdürmesinin mümkün olmadığına karar verdiği için istifa etti. Paylaşımında istifasını verdiğini ve geri çağrılmayı istediğini yazdı, hangi olayları kastettiğini ise açmadı.

İstifa, Varşova'daki Anayasa Mahkemesi krizinin yaşandığı güne denk geldi. 30 Ekim akşamı mahkemenin internet sitesinde Başkan Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu, mahkeme binası polis ablukasına alındı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de Senegal ziyaretini yarıda kesip ülkesine döndü.

Sikorski istifayı kabul etti. Bakan, görevin "profesyonel olmayan" bir şekilde sona erdiğini not ettiğini de yazdı.

JAKUB KUMOCH KİMDİR?

Jakub Kumoch, Polonyalı bir diplomat, siyaset bilimci ve Türkolog. Varşova Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve Türkoloji okudu, Jagiellonian Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanında doktora yaptı.

Diplomasiye gazetecilikten geçti. Polonya Haber Ajansı PAP'ın Rusya muhabiriydi; ardından Dziennik gazetesinde önce dış haberler biriminin müdür yardımcısı, sonra iç haberler biriminin müdürü oldu. Doğu Araştırmaları Merkezi (OSW) ile Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (PISM) analist olarak çalıştı. Avrupa Birliği ve AGİT'in seçim gözlem heyetlerinde de birçok kez yer aldı.

JAKUB KUMOCH TÜRKİYE'DE NE ZAMAN BÜYÜKELÇİLİK YAPTI?

Jakub Kumoch, 2020 ile 2021 arasında Polonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı. Onu bu göreve dönemin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz atadı.

Türkoloji okumaya 1996'da başlamıştı. Temmuz 2021'de, Ankara'daki görevi biterken Anadolu Ajansı'na verdiği röportajın bir bölümünü Türkçe yaptı ve Türkiye'de büyükelçi olmayı bir Türkolog için kariyerin zirvesi diye tanımladı. Aynı söyleşide "Türkiye büyük bir Avrupa milletidir" dedi, Türkiye'nin yerinin AB olduğunu söyledi.

JAKUB KUMOCH HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Jakub Kumoch'un ilk büyükelçilik görevi İsviçre'ydi. 2016-2020 döneminde bu ülkede görev yaptı, Lihtenştayn'a da akredite edildi.

Ankara'dan sonra Varşova'ya, Cumhurbaşkanlığı Kançılaryası'na döndü. 2021-2023 yıllarında devlet sekreteri unvanıyla Uluslararası Politika Bürosu'nu yönetti. Son görevi Polonya'nın Çin Büyükelçiliği oldu. 2015'ten beri Polonya Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Kalkınma Konseyi'nin dış ilişkiler bölümünde de yer alıyordu.

JAKUB KUMOCH HANGİ DİLLERİ KONUŞUYOR?

Jakub Kumoch, ana dili Lehçenin yanında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Hırvatça, İspanyolca, Rusça, Almanca ve İtalyanca konuşuyor. Polonya'nın Türkiye'deki temsilciliğinin yayımladığı özgeçmişte biraz Ukraynaca ve Arapça bildiği de yazıyor.

JAKUB KUMOCH EVLİ Mİ?

Jakub Kumoch evli ve çocuk sahibi. Eşi Türkiye'de konsolos olarak görev yaptı; Kumoch 2021'de Ankara'dan ayrılırken eşi ve çocukları bir süre daha Türkiye'de kaldı.