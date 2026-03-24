Son günlerde Türkiye magazin ve spor gündemini sarsan gelişmelerden biri, ünlü şarkıcı ve iş insanı İzzet Yıldızhan'ın adının, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı olayıyla anılmasıdır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzzet Yıldızhan tutuklandı mı? İzzet Yıldızhan'ın Kubilay Kaan Kundakçı olayıyla alakası nedir? Detaylar...

İZZET YILDIZHAN TUTUKLANDI MI?

Son günlerde magazin ve spor gündeminde sıkça konuşulan gelişmelerden biri, İzzet Yıldızhan'ın tutuklanmasıdır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı olayıyla bağlantılı olarak Yıldızhan, diğer şüphelilerle birlikte tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler arasında İzzet Yıldızhan da bulunmaktadır. Böylece Yıldızhan, yaşanan bu olayla ilgili resmi olarak cezaevine gönderilen isimlerden biri olmuştur.

İZZET YILDIZHAN'IN KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYIYLA ALAKASI NEDİR?

Kubilay Kaan Kundakçı olayı, Türkiye'de son dönemin en dikkat çeken adli vakalarından biri olmuştur. Park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı, olay yerinde hayatını kaybetmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve olayın sorumlularının tespit edilmesi için çalışmalar yürütmüştür.

Yürütülen soruşturma neticesinde, İzzet Yıldızhan'ın olayla bağlantılı olduğu iddia edilmiş ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun arkadaşı olduğu belirtilen Yıldızhan, toplamda 7 kişiyle birlikte tutuklanmıştır.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğmuştur. 15 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yıldızhan, babasını bir yaşında kaybetmiştir. Eğitim hayatına erken yaşta veda eden Yıldızhan, ilkokulu ikinci sınıfta bırakmak zorunda kalmış, ancak daha sonra dışarıdan ilk ve ortaokulu tamamlamıştır.

Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başlayan Yıldızhan, 10 yaşında ailesiyle birlikte Çermik'ten ayrılarak Adana'ya yerleşmiş ve burada pamuk işçiliği yapmıştır. 13 yaşında ise kebapçı çırağı olarak çalışma hayatına devam etmiş, kısa süre sonra kebap ustası olmuştur. Ankara'ya taşındığında ise mesleğini sürdürürken 1980 yılında TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışmış ve müzik dersleri almaya başlamıştır.

1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon'da sahneye çıkan Yıldızhan, daha sonra Altındal Aile Gazinosu'nda sahne çalışmalarını sürdürmüştür. 1989 yılında İstanbul'a gelen sanatçı, ilk başta umduğunu bulamayınca Ankara'ya dönmüş; 1994 yılında Selami Şahin'in desteğiyle İstanbul'a yerleşmiştir.

İlk albümü "İsimsiz Asker – Sen Yoksun" ile müzik kariyerine profesyonel olarak adım atan Yıldızhan, "Nerelerdesin" ve "Birisi" albümleriyle şöhrete ulaşmıştır. 1998 yılında başrol oynadığı "Birisi" dizisi ve aynı adlı albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülü'nü kazanmıştır.

Sanat hayatının yanı sıra iş dünyasında da faaliyet gösteren Yıldızhan, müzik şirketi kurmuş ve 2012 yılında İzmir Çankaya'da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı "Yıldızhan" oteli ile otelcilik alanına adım atmıştır. 2013 yılında Hilton ile franchising anlaşması yaparak otelini "DoubleTree by Hilton" markasıyla hizmete açmıştır.