İzzet Günay kimdir? Yeşilçam'ın jönü İzzet Günay kaç yaşında, eşi kim?

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1960'ların jön oyuncularından İzzet Günay, hayatını kaybeden ressam ve akademisyen Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı. Dostuna veda etmeye gelen Günay uzun süredir kamuoyu önüne çıkmıyordu; törende çekilen fotoğrafları kısa sürede yayıldı.

İZZET GÜNAY KAÇ YAŞINDA?

İzzet Günay 92 yaşında. 21 Ağustos 1934'te İstanbul'da doğdu, Deniz Lisesi'nde okudu.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, Yeşilçam'ın altın yıllarında romantik rolleriyle tanınan sinema ve tiyatro oyuncusu. Oyunculuğa sahnede başladı: Dormen Tiyatrosu'nda oynadı. Sinemaya 1959'da Kırık Plak ile geçti ve bu filmde bir şoförü canlandırdı.

Oyunculuğun yanında uzun yıllar klasik Türk müziği solistliği de yaptı.

İZZET GÜNAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İzzet Günay, 1964'te Ağaçlar Ayakta Ölür'deki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1968 yapımı Vesikalı Yarim'de Türkan Şoray'ın karşısında Halil'i oynadı. Kezban ve Çalıkuşu da filmografisindeki yapımlar arasında.

Sonraki yıllarda Unutulmayanlar (1981) ve Bay E (1995) filmlerinde oynadı. 2005'te Aşka Sürgün dizisinin kadrosundaydı.

DORMEN'İN CENAZESİNDE FENALAŞMIŞTI

Günay bu yıl bir veda töreninde daha görüntülenmişti. Sahneye çıktığı tiyatronun kurucusu Haldun Dormen için 25 Ocak 2026'da Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında fenalaştı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneden paylaştığı videoda "Gayet iyiyim" dedi, eve döneceğini söyledi.

İZZET GÜNAY'IN EŞİ KİM?

İzzet Günay'ın eşi İpek Günay. Dormen'in cenazesinde oyuncu fenalaştığında İpek Günay da oradaydı.