Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dorman Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenazede korku dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu İzzet Günay, cenazede fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşini çevredekiler sakinleştirdi. İzzet Günay kimdir, İzzet Günay kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

21 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'un en köklü semtlerinden biri olan Üsküdar'da dünyaya gelen İzzet Günay, sanatla iç içe bir yaşamın kapılarını henüz gençlik yıllarında araladı. Deniz Koleji'ndeki eğitiminin ardından bir süre linyit işletmelerinde ve belediyede çalışan Günay, tiyatroya olan tutkusuna yenik düşerek rotasını sanat dünyasına kırdı.

Profesyonel sanat kariyerine 1957 yılında efsanevi isim Dormen Tiyatrosu'nda "Karaağaçlar Altında" oyunuyla adım attı. Tiyatro sahnesindeki disiplini ve asaletini kısa sürede sinema perdesine taşıyan sanatçı, 1958 yılında "Kırık Plak" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Ancak onun asıl yükselişi ve kitleler tarafından tanınması 1960'lı yılların başındaki başarılı performanslarıyla gerçekleşti.

İZZET GÜNAY KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2026 yılı itibarıyla 91 yaşında olan usta sanatçı İzzet Günay, aslen İstanbulludur. Yaşamının büyük bir kısmını doğup büyüdüğü bu şehirde geçiren Günay, İstanbul'un beyefendilik kültürünü hem özel hayatında hem de canlandırdığı karakterlerde en iyi yansıtan isimlerden biri olarak kabul edilir. İlerleyen yaşına rağmen zindeliği ve nezaketiyle örnek teşkil eden sanatçı, Türk sinema tarihinin canlı bir arşivi niteliğindedir.

YEŞİLÇAM'DA BİR EFSANE: İZZET GÜNAY FİLMLERİ VE BAŞARILARI

İzzet Günay denilince akla gelen ilk şey, canlandırdığı karakterlerin derinliği ve naifliğidir. Kariyeri boyunca 100'den fazla filmde rol alan usta oyuncu, özellikle Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi dönemin kadın yıldızlarıyla unutulmaz ikililer oluşturmuştur.

Sinema tarihimize damga vuran en önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

• Vesikalı Yarim (1968): Lütfi Akad yönetmenliğinde, Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı bu film, Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Manav Halil karakteriyle sergilediği performans, bugün bile sinema okullarında ders olarak okutulacak niteliktedir.

• Ağaçlar Ayakta Ölür (1964): Bu filmdeki başarılı oyunculuğuyla 1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanarak tarihe geçmiştir.

• Acı Hayat: Ayhan Işık ve Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı bu dramatik yapım, Günay'ın oyunculuk gücünü perçinlemiştir.

• Karanlıkta Uyananlar: Toplumsal gerçekçi sinemanın önemli örneklerinden olan bu filmde de yer alarak sadece aşk filmlerinde değil, derinlikli karakter analizlerinde de başarılı olduğunu kanıtlamıştır.

SİNEMA DIŞINDA BİR TUTKU: KOLEKSİYONERLİK VE ANTİKACILIK

İzzet Günay, sadece setlerdeki başarısıyla değil, aynı zamanda entelektüel birikimiyle de tanınır. Sinemaya bir süre ara verdiği dönemlerde antikacılıkla uğraşan sanatçı, Türk para ve madalya koleksiyonculuğu konusunda uzmanlaşmıştır. Türkiye'nin en önemli nümismatik (para bilimi) uzmanlarından biri olarak kabul edilen Günay, bu alanda pek çok sergi açmış ve danışmanlık yapmıştır. Bu yönüyle o, popüler kültürün ötesinde, kültürel mirasa sahip çıkan bir aydın kimliği taşır.

İZZET GÜNAY'IN TÜRK SİNEMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Google Discovery ve arama motorlarında sıkça araştırılan İzzet Günay, Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası" ile en çok uyum sağlayan erkek oyuncuların başında gelir. Onun oyunculuk tarzı, bağırmadan, duru ve samimi bir ifadeyle seyirciye ulaşmayı hedefler. Türk sinemasının siyah-beyaz döneminden renkli dönemine geçişinde köprü görevi gören nadir isimlerdendir.

2026 yılına gelindiğinde, hayranları onu hala büyük bir saygı ve özlemle takip etmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alması ve sinema festivallerindeki onur ödülleriyle onurlandırılması, genç kuşak oyuncular için de bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

İZZET GÜNAY HAKKINDA MERAK EDİLEN KISA BİLGİLER

• Burcu: Aslan (Görkemli ve lider duruşuyla burcunun özelliklerini yansıtır).

• En Büyük Ödülü: 1964 Antalya Altın Portakal - En İyi Erkek Oyuncu.

• En Bilinen Rolü: Vesikalı Yarim filmindeki Manav Halil.

• Eşi: İzzet Günay, İpek Günay ile uzun yıllardır süren huzurlu bir evliliğe sahiptir.