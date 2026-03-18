İzmir taksici cinayeti SON DAKİKA! Taksi şoförü Deniz Örer kimdir, neden öldü, kim öldürdü?

İzmir'de sıradan bir gece, korkunç bir cinayetle sarsıldı. Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer, yolcu olarak aracına binen Doğuş Meşe tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Peki, Taksi şoförü Deniz Örer kimdir, neden öldü, kim öldürdü? Detaylar haberimizde.

İzmir'in Konak ilçesinde 9 Mart gecesi yaşanan korkunç olay, şehrin gündemini sarstı. 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer, aracına binen 24 yaşındaki Doğuş Meşe tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. İlk bakışta sıradan bir yolculuk gibi görünen bu olay, Hurşidiye Mahallesi'nde vahşete dönüştü.

Olayın detayları, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle gün yüzüne çıktı. Zanlının planlı ve soğukkanlı hareketleri, cinayetin önceden tasarlandığını ortaya koyuyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ DENİZ ÖRER KİMDİR?

Deniz Örer, 52 yaşında ve uzun yıllardır İzmir'de taksicilik yapan deneyimli bir şofördü. İşine olan bağlılığı ve sakin tavırlarıyla tanınan Örer, Konak ilçesinde hizmet verdiği sırada hayatını kaybetti. Ailesi ve meslektaşları, yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü yaşadı.

DENİZ ÖRER NEDEN ÖLDÜ?

İddianamede yer alan bilgilere göre, Deniz Örer hiçbir tartışma yaşamadan hayatını kaybetti. Doğuş Meşe, taksiye biner binmez yanında getirdiği tabancayla, Örer'in başına açık camdan ateş etti. Yaralanan Örer, aracın dışına çekilip yola savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

DENİZ ÖRER'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayın faili olarak 24 yaşındaki Doğuş Meşe tespit edildi. Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan Meşe'nin, polise verdiği ifadede "Bana küfrettiği için vurdum" savunması yaptığı öğrenildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede bu savunmanın gerçek dışı olduğunu, Örer'in küfretmesine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Zanlının, cinayeti planladığı ve silahını olaydan 30 gün önce bir trafo arkasına sakladığı ortaya çıktı. Ayrıca toplu taşıma yerine taksi tercih ederek cinayeti gerçekleştirmesi, planlı bir eylem olduğunu gösteriyor.

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Doğuş Meşe için "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise toplam 19 yıla kadar hapis cezası istendi.