İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Foça

Yeni Bağarası mahallesinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 12.14 ile 15.00 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Karabağlar

Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 16.43 ile 17.43 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 47/1 Sokak No: 42 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılacaktır.

Kiraz

Cumhuriyet mahallesinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 18.00 arasında yaklaşık dokuz saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerinin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle yapılacaktır.

Seferihisar

Orhanlı mahallesinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.23 ile 13.23 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacak olup eski Orhanlı bölgesine geçici olarak su verilemeyecektir.

Tire

Kireli mahallesinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Torbalı

Yazıbaşı mahallesinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Çiğli

Esentepe ve İz Kent mahallelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 17.10 ile 18.10 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 8836 Sokak No: 33 adresinde meydana gelen ana vana arızası nedeniyle yapılacaktır.