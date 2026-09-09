İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
ALİAĞA
Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde 9 Eylül 2026 saat 13.54 ile 18.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.
BAYRAKLI
Osmangazi Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.25 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, 594 Sokak'ta gerçekleştirilen ana boru bağlantı çalışması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
FOÇA
Cumhuriyet ve Kozbeyli mahallelerinde 9 Eylül 2026 saat 14.49 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı açıklandı.
KARABURUN
Mordoğan Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, Çatalkaya Küme Evleri'nde gerçekleştirilen fiber internet altyapı çalışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
KINIK
Osmaniye Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 14.23 ile 16.24 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde müteahhit çalışması sırasında ana boru hattına zarar verilmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi.
MENDERES
Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.29 ile 17.29 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Sevgi Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyeceği açıklandı.
MENEMEN
Yeşil Pınar Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 saat 14.19 ile 17.19 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.
SEFERİHİSAR
Kavakdere Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.01 ile 17.01 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle mahallenin üst kotlarına geçici olarak su verilemeyeceği bildirildi.
ÖDEMİŞ
Kayaköy Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, GDZ EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.