İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde 9 Eylül 2026 saat 13.54 ile 18.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

BAYRAKLI

Osmangazi Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.25 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, 594 Sokak'ta gerçekleştirilen ana boru bağlantı çalışması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

FOÇA

Cumhuriyet ve Kozbeyli mahallelerinde 9 Eylül 2026 saat 14.49 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı açıklandı.

KARABURUN

Mordoğan Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, Çatalkaya Küme Evleri'nde gerçekleştirilen fiber internet altyapı çalışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

KINIK

Osmaniye Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 14.23 ile 16.24 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde müteahhit çalışması sırasında ana boru hattına zarar verilmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi.

MENDERES

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.29 ile 17.29 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Sevgi Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyeceği açıklandı.

MENEMEN

Yeşil Pınar Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 saat 14.19 ile 17.19 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

SEFERİHİSAR

Kavakdere Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.01 ile 17.01 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle mahallenin üst kotlarına geçici olarak su verilemeyeceği bildirildi.

ÖDEMİŞ

Kayaköy Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, GDZ EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.