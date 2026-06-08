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İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Samurlu Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 12.13 ile 14.13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza nedeniyle Samurlu Mahallesi'ne su verilememektedir.

BALÇOVA

Fevzi Çakmak ve Onur mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 16.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Korutürk ve Onur mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Rüzgar Sokak'ta yürütülen şebeke yenileme çalışması sebebiyle bölge vanası kapatılmıştır.

BERGAMA

Fatih Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.

Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.

DİKİLİ

Çandarlı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.

FOÇA

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Petre Koyu ve çevresi etkilenecektir.

GAZİEMİR

Irmak Mahallesi'nde 700 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 13.46 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

İhsan Alyanak, Peker ve Yunus Emre mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Çınartepe Mahallesi'nde pompaların değişimi nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 23.59 arasında yaklaşık 15 saat sürecek basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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