İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
ALİAĞA
Samurlu Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 12.13 ile 14.13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza nedeniyle Samurlu Mahallesi'ne su verilememektedir.
BALÇOVA
Fevzi Çakmak ve Onur mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 16.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Korutürk ve Onur mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Rüzgar Sokak'ta yürütülen şebeke yenileme çalışması sebebiyle bölge vanası kapatılmıştır.
BERGAMA
Fatih Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.
Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.
DİKİLİ
Çandarlı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.
FOÇA
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Petre Koyu ve çevresi etkilenecektir.
GAZİEMİR
Irmak Mahallesi'nde 700 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 13.46 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
KARABAĞLAR
İhsan Alyanak, Peker ve Yunus Emre mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
KONAK
Çınartepe Mahallesi'nde pompaların değişimi nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 23.59 arasında yaklaşık 15 saat sürecek basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.