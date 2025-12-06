İzmir su kesintisi! İZSU 6-7 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesinde Alpaslan, Cengizhan, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle 1629 ve 1627/1 Sokak çevresinde yapılacak KVS çalışması kapsamında uygulanmaktadır.

Bergama ilçesinde Selçuk Mahallesi'nde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 10.40 ile 12.40 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bergama ilçesinde Zafer Mahallesi'nde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Çeşme ilçesinde İsmet İnönü ve Musalla mahallelerinde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Bu kesinti, üçüncü etap içme suyu şebekeleri yenilenmesi işi kapsamında 2009 Sokak ve çevresindeki imalatlar nedeniyle yapılmaktadır.

Foça ilçesinde Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 12.55 ile 17.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Petre Koyu mevkiindeki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde Armutlu Hürriyet ve Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 300'lük düktil ana borudaki arıza nedeniyle yapılmaktadır.

Konak ilçesinde Alsancak, Etiler, Kahramanlar, Mimar Sinan ve Oğuzlar mahallelerinde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1397 Sokak No 23 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Menemen ilçesinde Kasımpaşa ve Mermerli mahallelerinde 6 Aralık 2025 tarihinde saat 09.42 ile 17.00 arasında yaklaşık yedi saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Seferihisar ilçesinde Orhanlı Mahallesi'nde 5 Aralık 2025 tarihinde saat 09.23 ile 12.23 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yapılmıştır. Kesinti, Orhanlı Temese Altı ve çevresindeki ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Tire ilçesinde Hisarlık Mahallesi'nde 5 Aralık 2025 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yapılmıştır. Kesinti, Yuvalı Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle uygulanmıştır.