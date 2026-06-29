İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Siteler Mahallesi’nde 29.06.2026 tarihinde saat 16.21 ile 18.21 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 29.06.2026 tarihinde saat 11.13 ile 18.13 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı

Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 29.06.2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında, 2095 Sokak içerisindeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Foça

Fatih ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 29.06.2026 tarihinde saat 15.40 ile 17.40 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Burunucu mevkisi de kesintiden etkilenecektir.

Güzelbahçe

Kahramandere Mahallesi’nde 29.06.2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında, Mithat Ünal Caddesi No: 32 önündeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Sarıyer ve Uğur Mumcu mahallelerinde 29.06.2026 tarihinde saat 17.01 ile 19.01 arasında, müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5675/1 Sokak ve çevresini etkileyecektir.

Kınık

Osmaniye Mahallesi’nde 29.06.2026 tarihinde saat 15.40 ile 17.40 arasında, Çınar Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Konak

Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap ve Yenidoğan mahallelerinde 29.06.2026 tarihinde saat 12.59 ile 21.00 arasında, 3518 Sokak içerisindeki müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 29.06.2026 tarihinde saat 12.11 ile 20.00 arasında, Gazipaşa Caddesi No: 90’daki müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Gümüldür Atatürk Mahallesi’nde 29.06.2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında, 6322 Sokak ve çevresindeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.