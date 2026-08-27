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İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Çaltılıdere Mahallesi’nde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.21 ile 17.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

BAYRAKLI

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.40 ile 19.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2166/4 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

BORNOVA

Merkez Mahallesi’nde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 4557/2 Sokak No. 12 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

BUCA

29 Ekim Mahallesi’nde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Nurettin Gök Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

GAZİEMİR

Atatürk ve Menderes mahallelerinde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.44 ile 20.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

URLA

İskele Mahallesi’nde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.58 ile 16.58 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2121 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

ÇİĞLİ

Sasalı Merkez Mahallesi’nde 27 Ağustos 2026 saat 21.00 ile 28 Ağustos 2026 saat 06.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. 300 milimetrelik ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle ana taşıyıcı vana kapatılacaktır.

ÖDEMİŞ

Akıncılar, Atatürk, İnönü, Kuvvetli ve Mimar Sinan mahallelerinde 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bölgede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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