İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

İnkılap ve Turabey mahallelerinde 23 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Kınık

Aşağı Mahallesi'nde 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, Dere Mescit Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanmıştır.

Menderes

Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde 23 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 19.00 arasında, elektrik arızasına bağlı olarak yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde 17 Mart 2026 tarihinde saat 14.11 ile 16.11 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanmıştır.

Urla

İçmeler Mahallesi'nde 23 Mart 2026 tarihinde saat 17.12 ile 20.12 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Gülbahçe Mahallesi'nde 23 Mart 2026 tarihinde saat 12.50 ile 17.00 arasında, Karapınar mevkiinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş

Yolüstü Mahallesi'nde 23 Mart 2026 tarihinde saat 13.50 ile 18.00 arasında, depo temizliği çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.