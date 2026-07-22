İzmir su kesintisi! İZSU 22-23 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Hacıömerli Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.11 ile 18.11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

Alpaslan, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde, 1616 Sokak No. 29’daki müteahhit çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.23 ile 18.23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Cengizhan Mahallesi’nde, 2177 Sokak’taki müteahhit çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.42 ile 17.42 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

Fatih Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Evka 3 Mahallesi’nde, 125/7 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Bu nedenle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

FOÇA

Atatürk ve Fevzipaşa mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Cennetoğlu, Karabağlar ve Sarıyer mahallelerinde, 5759 Sokak No. 57’deki müteahhit çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmıştır. Bu nedenle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.56 ile 17.56 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Boğaziçi, Ferahlı, Levent ve 26 Ağustos mahallelerinde, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No. 50 önündeki ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

URLA

İçmeler Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.21 ile 17.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.