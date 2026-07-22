İzmir su kesintisi! İZSU 22-23 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
ALİAĞA
Hacıömerli Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.11 ile 18.11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
BAYRAKLI
Alpaslan, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde, 1616 Sokak No. 29’daki müteahhit çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.23 ile 18.23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Cengizhan Mahallesi’nde, 2177 Sokak’taki müteahhit çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.42 ile 17.42 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.
BERGAMA
Fatih Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
BORNOVA
Evka 3 Mahallesi’nde, 125/7 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Bu nedenle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
FOÇA
Atatürk ve Fevzipaşa mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.
KARABAĞLAR
Cennetoğlu, Karabağlar ve Sarıyer mahallelerinde, 5759 Sokak No. 57’deki müteahhit çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
KEMALPAŞA
Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmıştır. Bu nedenle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.56 ile 17.56 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.
KONAK
Boğaziçi, Ferahlı, Levent ve 26 Ağustos mahallelerinde, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No. 50 önündeki ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
URLA
İçmeler Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.21 ile 17.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.