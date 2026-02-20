İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova ilçesi Atatürk ve İnönü mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 16.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Bornova İnönü Mahallesi 973 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Cennetçeşme, Limontepe, Uzundere, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 13.55 ile 17.55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 3946 Sokak ve çevresinde, Olimpiyat Evleri, Çetin Emeç ve Meşale Evleri bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Karabağlar ilçesi Çalıkuşu, General Asım Gündüz ve Özgür mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 12.55 ile 17.55 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karşıyaka ilçesi Goncalar Mahallesi'nde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 16.37 ile 17.37 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. 6010/1 Sokak içerisinde yapılan branşman yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Konak ilçesi Akdeniz, Akıncı, Fevzi Paşa, Güneş, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Pazaryeri, Sakarya, Uğur, Ülkü, Yeni ve Yenigün mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 15.40 ile 19.40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Mithatpaşa Caddesi No 9 bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Seferihisar ilçesi Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. Gediz Elektrik firması tarafından yapılan enerji kesintisine bağlı olarak su kesintisi yaşanmaktadır.

Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 13.20 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su verilememektedir.

Tire ilçesi TOKİ Mahallesi'nde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Torbalı ilçesi Arslanlar, Çaybaşı, Egerci ve Karşıyaka mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 14.58 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisidir. Bu nedenle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Torbalı ilçesi Ahmetli, Özbey, Sağlık ve Yeniköy mahallelerinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 14.04 ile 19.04 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Gediz Elektrik EDAŞ tarafından planlı olarak yapılan enerji kesintisidir. Bu nedenle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.