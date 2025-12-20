İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Karaköy Mahallesi

20 Aralık 2025 tarihinde saat 10.26 ile 12.26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır. Pompa arızası nedeniyle Karaköy Mahallesi'ne su verilememektedir.

Bayındır ilçesi Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri

20 Aralık 2025 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Depo temizliği sebebiyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Bayındır ilçesi Sadıkpaşa Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Bergama ilçesi Fatih ve Maltepe Mahalleleri

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.45 ile 11.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Fatih ve Maltepe Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova ilçesi Doğanlar ve Mevlana Mahalleleri

20 Aralık 2025 tarihinde saat 14.15 ile 18.15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Mevlana Mahallesi 1754 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi

20 Aralık 2025 tarihinde saat 11.25 ile 15.25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Üçüncü etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 1025 Sokak ve çevresinde su kesintisi uygulanmaktadır.

Foça ilçesi Hacıveli ve Kazım Dirik Mahalleleri

20 Aralık 2025 tarihinde saat 15.10 ile 16.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit çalışması nedeniyle başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu kesinti yaşanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesi Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri

19 Aralık 2025 tarihinde saat 19.30 ile 21.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

Konak ilçesi Alsancak Mahallesi

20 Aralık 2025 tarihinde saat 16.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 4 önü için branşman arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Menemen ilçesi Kesik Mahallesi

20 Aralık 2025 tarihinde saat 13.14 ile 17.14 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.