İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Siteler Mahallesi’nde, ana boru bağlantısı nedeniyle 430 ve 428 sokaklarda 1 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 17.00 arasında yaklaşık dört buçuk saat su kesintisi yaşanacaktır.

BAYINDIR

Hacı Beşir ve Yenice mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

Atatürk Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Kazımdirik Mahallesi Muhittin Eren Caddesi’nde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.25 ile 17.25 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır.

Erzene ve Evka 3 mahallelerinde, 113/22 Sokak’ta gerçekleştirilen ana boru yenileme çalışması nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Çamkule ve Merkez mahallelerinde, Fevzipaşa Caddesi No. 193 civarında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.24 ile 17.24 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Bahçelievler, Esenlik ve Vatan mahallelerinde, Gökdere Caddesi No. 27 civarında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.43 ile 18.43 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Barış, Bozyaka, Günaltay, Kibar ve Sevgi mahallelerinde, 3079 Sokak No. 7’de asfalt çalışması sırasında su hattına zarar verilmesi nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Gazi, Limontepe, Özgür, Uzundere, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.35 ile 18.35 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABURUN

Tepeboz Mahallesi Yeniliman Küme Evleri’nde, Gediz EDAŞ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır.