İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 14.55 ile 15.55 saatleri arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 15.35 ile 18.35 saatleri arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi 127. Sokakta meydana gelen branşman arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Evka 3 Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesi Ergene Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 15.05 ile 18.15 saatleri arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Ergene Mahallesi 454/1 Sokakta oluşan branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Ergene Mahallesi ile Erzene Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 17.45 ile 19.45 saatleri arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Petre Koyu ve çevresi etkilenmektedir.

Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 17.00 ile 23.58 saatleri arasında yaklaşık yedi saat su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti, pompa arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Çambel Köyü ve TOKİ civarı etkilenmektedir.

Menemen ilçesi Doğa Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 16.40 ile 18.40 saatleri arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Narlıdere ilçesi Çamtepe ve İkinci İnönü mahalleleri

02.12.2025 tarihinde 17.05 ile 19.05 saatleri arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti branşman arızası nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Urla ilçesi Denizli Mahallesi

02.12.2025 tarihinde 16.35 ile 18.35 saatleri arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Çeşmealtı Denizli Mahallesi 93. Sokak civarlarında yapılan ana boru çalışması nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Urla ilçesi Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahalleleri

02.12.2025 tarihinde 13.00 ile 23.00 saatleri arasında yaklaşık on saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle oluşan elektrik kesintisinden kaynaklanmaktadır.