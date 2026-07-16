İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.08 ile 19.08 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2144 Sokak No: 2 adresindeki müteahhit çalışmasıdır.

R. Şevket İnce Mahallesi’nde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.07 ile 18.07 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2148 Sokak içerisindeki müteahhit çalışmasıdır.

Buca

Hürriyet Mahallesi’nde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.58 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 463/3 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

Atatürk ve Yıldız mahallelerinde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 220/17 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

Güzelbahçe

Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.56 ile 17.56 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Şehit Kemal Caddesi ile 884 Sokak çevresinde gerçekleştirilen ana boru döşeme çalışmalarıdır.

Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Karabağlar

Kazım Karabekir ve Refet Bele mahallelerinde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Türbe Caddesi No: 20 adresindeki müteahhit çalışmasıdır.

Karaburun

İnecik Mahallesi’nde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karşıyaka

Bahçelievler Mahallesi’nde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 1851/11 Sokak No: 8 adresinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Kemalpaşa

Nazarköy Mahallesi’nde, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.28 ile 12.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bölge vana arızasıdır.