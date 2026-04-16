İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Horozgediği Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 10.14 ile 12.14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, yangın hidrantı kurulumu nedeniyle yapılacaktır.

Bergama

Zafer Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Buca

Zafer Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 14.18 ile 19.18 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 2314 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Güzelbahçe

Atatürk Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 ile 15 Nisan 2026 tarihinde saat 07.00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, içme suyu terfi ve pompa istasyonlarında yapılan çalışmalar nedeniyle gerçekleşmiştir.

Kemalpaşa

Çiniliköy Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 ile 21.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menemen

Ayvacık, Bağcılar, Bozalan, Çaltı, Emiralem Merkez, Göktepe, Görece, Süleymanlı, Telekler ve Yahşelli mahallelerinde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 17.51 ile 22.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik’in planlı bakım çalışması nedeniyle meydana gelecektir.

Tire

Adnan Menderes Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Kazantepe mevkiinde yaşanan ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Torbalı

Dağkızılca Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 18.40’ta başlayacak şekilde kısa süreli su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir. Kesinti, pompa arızasından kaynaklanmaktadır.

Ayrancılar, İnönü ve Türkmeköy mahallelerinde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.13 ile 18.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle yapılmaktadır.

Urla

Yenikent Mahallesi’nde 16 Nisan 2026 tarihinde saat 18.20 ile 20.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, bin konutlar civarında meydana gelen ana boru arızasının onarım çalışmaları nedeniyle uygulanmaktadır.