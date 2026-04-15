İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Siteler Mahallesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.13 ile 20.00 arasında yaklaşık dört saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır.

Bergama

Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 07.30 ile 10.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Gaziemir

Atatürk, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30 ile 17.30 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Çamlık Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Güzelbahçe

Atatürk Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 ile 15 Nisan 2026 tarihinde saat 07.00 arasında yaklaşık on saat su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti, içme suyu terfi ve pompa istasyonlarındaki çalışmalar nedeniyle gerçekleşmiştir.

Karaburun

Küçükbahçe Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yapılmıştır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kiraz

Karaburç Mahallesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 11.45 ile 16.30 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle gerçekleşmektedir.

Menderes

Çukuraltı Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 ile 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 arasında yaklaşık on beş saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, Türkmen tarlasında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle su verilememesinden kaynaklanmaktadır.

Narlıdere

Altıevler ve Sahilevleri mahallelerinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.45 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Selçuk

Zafer Mahallesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.28 ile 18.28 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

Pamukyazı Mahallesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.36 ile 17.36 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.