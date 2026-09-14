İzmir su kesintisi! İZSU 14-15 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde 14 Eylül 2026 saat 14.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, Mansuroğlu Mahallesi 273/4 Sokak içerisinde meydana gelen branşman boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

BORNOVA

Erzene Mahallesi'nde 14 Eylül 2026 saat 15.55 ile 17.55 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin, 22/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklandığı bildirildi.

BUCA

Zafer Mahallesi'nde 14 Eylül 2026 saat 16.40 ile 17.40 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin, Zafer Mahallesi 2346 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

GÜZELBAHÇE

Yelki Mahallesi'nde 14 Eylül 2026 saat 16.45 ile 19.39 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin branşman arızası nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

KEMALPAŞA

Ulucak İstiklal Mahallesi'nde 14 Eylül 2026 saat 14.07 ile 16.10 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin, 9147 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatılmasından kaynaklandığı belirtildi.

KONAK

Halkapınar, Hilal, Mersinli ve Yenişehir mahallelerinde 14 Eylül 2026 saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin, 1202/4 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Ferahli, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap ve Ulubatlı mahallelerinde de 14 Eylül 2026 saat 15.25 ile 17.25 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, 3515 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Boğaziçi, Ferahli, Levent ve 26 Ağustos mahallelerinde 14 Eylül 2026 saat 08.56 ile 17.56 arasında yaklaşık 9 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin, 3481 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

MENEMEN

Gölcük, Irmak, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahallelerinde 14 Eylül 2026 saat 10.56 ile 19.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, Turgut Özal Bulvarı ile 433 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

TİRE

Gökçen Mahallesi'nde 14 Eylül 2026 saat 09.10 ile 14.45 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin bağlantı çalışması nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.