İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Dikili

Denizköy Mahallesi’nde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Foça

Koca Mehmetler ve Yenibağarası mahallelerinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 14.23 ile 18.00 arasında yaklaşık dört saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti elektrik arızasından kaynaklanmakta olup özellikle Yenibağarası Zeytinköy Küme Evleri’nin tamamı etkilenmektedir.

Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ise 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.44 ile 17.00 arasında yaklaşık yedi saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bölge vana arızasıdır.

Gaziemir

Atatürk, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti 1145/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karşıyaka

Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 16.42 ile 18.42 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle oluşmuştur.

Kınık

Yayakent Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 15.18 ile 19.18 arasında yaklaşık dört saat süren su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Menderes

Sancaklı Mahallesi’nde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Çukuraltı Mahallesi’nde ise 12 Nisan 2026 saat 19.22 ile 13 Nisan 2026 saat 08.22 arasında yaklaşık on üç saat süren su kesintisi yaşanmıştır. Bu kesinti diğer nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiştir.

Narlıdere

Atatürk, Ilıca ve 2. İnönü mahallelerinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 16.08 ile 18.07 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmaktadır.

Çiğli

Ataşehir Mahallesi’nde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 15.40 ile 17.40 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti branşman arızası nedeniyle meydana gelmiştir.