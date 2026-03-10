İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde 10 Mart 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık iki saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Gürpınar Mahallesi 7026 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılacak ve arıza giderilmesi için bölge vanası kapatılacaktır.

Gaziemir

Fatih Mahallesi'nde 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.25 ile 17.25 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 1135 Sokak ile 1099 Sokak kavşağında yapılan müteahhit çalışması ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 Mart 2026 tarihinde saat 09.10 ile 18.00 arasında yaklaşık dokuz saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerinin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Konak

Millet ve Murat mahallelerinde 10 Mart 2026 tarihinde saat 09.55 ile 15.30 arasında yaklaşık altı saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Çamkule bölgesinde 2511 Sokak yakınında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Menemen

İncirli Pınar, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti 7803 Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Seferihisar

Orhanlı Mahallesi'nde 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.23 ile 13.23 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanmıştır. Ana boru arızası nedeniyle Eski Orhanlı bölgesine geçici olarak su verilememiştir.

Torbalı

Eğerci Mahallesi'nde 10 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 18.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.

Özbey ve Yeniköy mahallelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 18.06 ile 23.07 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi yaşanmıştır. Gediz Elektrik EDAŞ'ın planlı enerji kesintisi nedeniyle depolardaki su seviyesinin düşmesi sonucu bölgede su verilememiştir.