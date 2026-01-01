İzmir su kesintisi! İZSU 1-2 Ocak 2026 İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Uzunhasanlar Mahallesi

1 Ocak 2026 tarihinde saat 11.36 ile 19.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza Gediz Elektrik kaynaklıdır.

Aliağa ilçesi Çıtak Mahallesi

1 Ocak 2026 tarihinde saat 10.13 ile 19.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. Arıza Gediz Elektrik kaynaklıdır.

Bergama ilçesi Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahalleleri

27 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru patlağı nedeniyle özellikle Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı bölümlerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Çiğli ilçesi Köyiçi ve Küçük Çiğli mahalleleri

1 Ocak 2026 tarihinde saat 16.10 ile 17.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. 8054 Sokak No:14 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılmak zorunda kalınmıştır. Köyiçi X8064 kavşağı sayacı kapatılmıştır.

Kınık ilçesi Fatih Mahallesi

31 Aralık 2025 tarihinde saat 14.49 ile 16.49 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Fatih Mahallesi Karpuzluk Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Menemen ilçesi Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahalleleri

31 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 420 Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş ilçesi Emmioğlu ve Umurbey mahalleleri

1 Ocak 2026 tarihinde saat 13.13 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Emmioğlu Mahallesi Arif Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Emmioğlu ve Umurbey mahallelerine su verilemeyecektir.

Torbalı ilçesi Arslanlar, Çaybaşı, Eğercı, Karşıyaka ve Şehitler mahalleleri

1 Ocak 2026 tarihinde saat 16.01 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesintinin nedeni Gediz EDAŞ tarafından yapılan şebeke yenileme bakım ve onarım çalışmalarıdır. Bu nedenle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.