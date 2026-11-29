İzmir su kesintisi listesi, İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU'nun duyurduğu güncel ve planlı su kesintileri, kesinti saatleri ve suların ne zaman geleceğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

30 KASIM 2026 İZMİR SU KESİNTİSİ VAR MI?

İZSU'nun paylaştığı güncel listeye göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü İzmir'de planlanmış bir su kesintisi bulunmuyor. Ancak şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle gün içinde plansız kesintiler yaşanabiliyor. Bu nedenle vatandaşların İZSU'nun güncel duyurularını takip etmesi öneriliyor.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş'in Günlüce Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşandı. Kesinti, 28 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te başladı ve 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar yaklaşık 11 saat sürdü. Arızanın giderilmesinin ardından mahalleye yeniden su verildi.

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ: 1 ARALIK SALI

Çiğli'nin Kaklıç Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 Salı günü planlı su kesintisi yapılacak. Ahmet Piriştina Caddesi ile İzmir Caddesi kesişiminde yapılacak bölge sayaç arızası çalışması nedeniyle mahallede saat 10.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 5 saat boyunca su verilemeyecek.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU, planlı kesintilerde suların ne zaman verileceğini önceden duyuruyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise suyun gelme saati arızanın büyüklüğüne ve onarım çalışmalarının süresine göre değişebiliyor. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde sular duyurulan saatten önce de gelebiliyor.

Kesintinin ardından şebekeye yeniden su verildiğinde, borulardaki hava nedeniyle bir süre bulanık su akabiliyor ve basınç dalgalanmaları yaşanabiliyor. Bu nedenle sular geldikten sonra musluklardan bir süre su akıtılması öneriliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İzmir'deki planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, İZSU'nun resmi internet sitesindeki arıza ve kesinti duyuruları bölümünden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar ayrıca İZSU'nun mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden de güncel kesinti bilgilerine ulaşabiliyor. İlçe ve mahalle bazında yapılan sorgulamada kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri ile nedeni görüntülenebiliyor.

İZSU ARIZA HATTI KAÇ?

Su kesintisi, arıza ve şebekeye ilişkin bildirimler için İZSU'nun 185 numaralı arıza hattı aranabiliyor. Arıza hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, kesintinin süresi ve suyun ne zaman geleceği konusunda da bu hattan bilgi alabiliyor.

SU KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Planlı su kesintisi duyurulan bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti saatlerinden önce içme ve kullanma suyu ihtiyacı için yeterli miktarda su depolaması öneriliyor. Kesinti sırasında açık unutulan muslukların, sular geldiğinde taşkınlara yol açmaması için kapatılması gerekiyor. Su depolarının ve hidroforların da kesinti sonrasında kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.