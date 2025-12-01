İzmir İZSU su kesintisi! 1-2 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Çoraklar Mahallesi

1 Aralık 2025 tarihinde saat 16.47 ile 20.47 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Enerji kesintisi nedeniyle Çoraklar Mahallesi'ne su verilememektedir.

Aliağa – Siteler Mahallesi

1 Aralık 2025 tarihinde saat 10.07 ile 16.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır. Siteler Mahallesi 430. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Buca – Buca Koop ve Kuruçeşme Mahalleleri

1 Aralık 2025 tarihinde saat 16.10 ile 17.10 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana gelen ana boru arızası sebebiyle kesinti yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Karşıyaka – Goncalar ve Nergiz Mahalleleri

1 Aralık 2025 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. 6046. Sokak No 4 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. 1775/3 ile Girne Bulvarı kavşağındaki sayaç kapatılmıştır.

Menemen – Atatürk, Esatpaşa, Gaybi, İstiklal, Kasımpaşa, Kazımpaşa, Mermerli, Tülbentli, Uğur Mumcu ve Yahşelli Mahalleleri

1 Aralık 2025 tarihinde saat 12.40 ile 18.00 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Elektrik arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Ödemiş – Çaylı Mahallesi

1 Aralık 2025 tarihinde saat 09.15 ile 13.15 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Çaylı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Seferihisar – Cumhuriyet Mahallesi

1 Aralık 2025 tarihinde saat 12.30 ile 15.53 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Meltem Tur, Şenköy ve Kütahyalılar Sitesi çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Torbalı – Bülbüldere ve Göllüce Mahalleleri

1 Aralık 2025 tarihinde saat 16.34 ile 19.34 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Eski hattan yeni hatta geçiş çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.