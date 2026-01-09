İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Çiğli

09.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakakent Mahallesi'nde 8087/5, 8087/6, 8087/2, 8087/3, 8087/7, 8087/8, 8170, 8087, 8087/1, 8087/12, 8170/1, 8175/5, 8087/4, 8175 ve 8175/1 sokaklarda; Şirintepe Mahallesi'nde 8164, 8133, 8128/1 ve 8128 sokaklarda; Köyiçi Mahallesi'nde 8086 Sokak ve Dere Caddesi'nde; Güzeltepe Mahallesi'nde ise 8162/1, 8180, 8179, 8178, 8177, 8176, 8174, 8173, 8172/1, 8172, 8171/1, 8171, 8168, 8163 ve 8162 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tire

10.00 ile 16.00 saatleri arasında İbni Melek Mahallesi'nde 1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi, Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Doğan Caddesi, Çağlayan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde; Fatih Mahallesi'nde ise Mollaarap Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Şirinkapı Mahallesi'nde 1033, 1038, 1040, 1044, 1046, 1036/1, 1036, 1040/1 ve 1042 sokaklarda; Yaylacık Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı saatlerde Şirinkapı Mahallesi'nde Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi, Dinlenme Yeri İçi Yolu, 1060, 1060/1, 1060/2 ve 1058 serisine ait sokaklarda; Yaylacık Mahallesi'nde 190/4, 190/6, 190/7, 190/8 sokakları ile Gazi Osman Paşa Caddesi'nde kesinti uygulanacaktır.

Yine 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yaylacık Mahallesi'nde 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 175, 190/3 sokaklar, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Şehit Jandarma Komando Er Engin Demirci Parkı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

10.00 ile 14.00 saatleri arasında Yunus Emre Mahallesi'nde 7520 ve 7513 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Erzene Mahallesi'nde 130, 130/5 ve 130/6 sokaklarda kesinti olacaktır.

Bayraklı

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Postacılar Mahallesi'nde 7600, 7600/5, 7651, 7651/1, 7652, 7653, 7654, 7654/1, 7654/2, 7656, 7657, 7665 ve 7666 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatlerde Postacılar Mahallesi'nde 7470 ile 7478 arasındaki sokaklar, 7610 ve bağlantılı sokaklar ile Karşıyaka girişi çevresinde kesinti yapılacaktır.

Örnekköy Mahallesi'nde Girne Bulvarı'nda, Soğukkuyu Mahallesi'nde 7465 ve 1847 serisi sokaklarda ve Postacılar Mahallesi'nin bazı bölümlerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

Bergama

10.30 ile 16.30 saatleri arasında Sağancı Mahallesi'nde İzmir Çanakkale Yolu üzerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında İslamsaray Mahallesi'nde kesinti yapılacaktır.

Aynı saatlerde Atatürk Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve cadde ile Fatih Mahallesi'nde 349 serisi sokaklar ve Ege Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

Fatih Mahallesi'nde ayrıca Çağdaş, Volkan, Kermes sokakları ve Karadağ Caddesi de kesintiden etkilenecektir.

Ödemiş

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kemer Mahallesi'nde Parnalı Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hürriyet, Yolüstü ve Umurbey mahallelerinde belirtilen sokaklar, küme evleri ve mevkiilerde kesinti uygulanacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mescitli Mahallesi'nde Mescitli Küme Evleri ve köy iç yolu kesintiden etkilenecektir.

Balçova

01.00 ile 06.00 saatleri arasında Eğitim ve Çetin Emeç mahallelerinde çok sayıda sokak ve cadde üzerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Konak

09.00 ile 09.15 saatleri arasında Ferahlı, Mehtap, Küçükada ve İsmet Paşa mahallelerinde birçok sokakta kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ferahlı ve Küçükada mahallelerinde belirli sokaklarda kesinti olacaktır.

17.00 ile 17.15 saatleri arasında Boğaziçi, Cengiz Topel, Ferahlı, Güney, Küçükada, Levent ve Zeytinlik mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kiraz

09.15 ile 16.30 saatleri arasında Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya ve Karaburç mahallelerinde yer alan köy iç yolları, küme evleri ve mevkiilerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yelki, Kahramandere ve Siteler mahallelerinde çok sayıda sokak ve cadde üzerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatlerde Yelki Mahallesi'nin farklı sokaklarında da ayrı bir planlı kesinti uygulanacaktır.