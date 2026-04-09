İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 9-10 Nisan! İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10 NİSAN

İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler belirli saat aralıklarında yapılacak olup, vatandaşların tedbirli olması önerilmektedir.

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayındır

10 Nisan 2026 tarihinde Yusuflu Mahallesi’nde sabah saat 10.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün öğleden sonra Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahallelerinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti devam edecektir. Yusuflu Mahallesi’nin bazı bölgelerinde kesinti 13.01 itibarıyla başlayacaktır.

Bergama

9 Nisan’da Pınarköy, Kaşıkçı, Yukarıbey Kaplan ve Atatürk mahallelerinde gün boyu farklı saatlerde kesintiler yaşanacaktır.

10 Nisan’da ise Pınarköy, Kadıköy, Bölcek ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde elektrik kesintileri planlanmıştır.

Buca

9 Nisan 2026 tarihinde Yıldızlar Mahallesi’nde sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır.

Foça

Yenibağarası Mahallesi’nde 9 Nisan günü saat 10.00 ile 16.00 arasında birçok sokak ve caddeyi kapsayan elektrik kesintisi olacaktır.

Güzelbahçe

Yelki Mahallesi’nde 9 Nisan’da iki ayrı kesinti planlanmıştır. İlki 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, ikincisi ise 17.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Kiraz

9 Nisan’da Kırköy, Yeni ve Hisar mahallelerinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

10 Nisan’da Suludere Mahallesi’nde sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

9 Nisan’da Karadoğan ve Ortaköy mahallelerinde gün boyu kesinti uygulanacaktır.

10 Nisan’da ise Küçükavulcuk, Birgi, Büyükavulcuk, Ocaklı ve Gerçekli mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı kesinti planlanmıştır.

Seferihisar

10 Nisan’da Düzce ve Ulamış mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan elektrik kesintisi olacaktır.

Tire

10 Nisan 2026 tarihinde gece saatlerinde geniş çaplı bir kesinti planlanmaktadır. Adnan Menderes, Atatürk, Hürriyet ve birçok mahallede 00.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

Torbalı

9 Nisan’da Yazıbaşı ve İnönü mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesintiler yaşanacaktır.

10 Nisan’da ise Fevzi Çakmak, Tepeköy ve Ertuğrul mahallelerinde aynı saat aralığında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.