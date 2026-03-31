İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Mart-1 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Balçova

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Teleferik Mahallesi’nde Ata Caddesi, Fatma Kadın Sokak, Kardelen Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Ayşe Selen Ayla Sokak, Malkoçosman Sokak, Mustafa Kemal Paşa Sokak, Sakarya Caddesi, İsmail Enver Paşa Sokak, Karakulak Sokak ve Enver Paşa Sokak ile Fevzi Çakmak ve Çetin Emeç bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

31 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde birçok sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Havuzbaşı, Çırpı Cami, İbrahimçavuş ve Necati Uza bölgelerinde de kesinti olacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Havuzbaşı Mahallesi’nde köy içi yollar dahil geniş bir alanda kesinti uygulanacaktır. Ayrıca aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Demircilik Mahallesi’nde Menderes Bulvarı üzerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bergama

31 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında Ayvatlar Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında Pınarköy Mahallesi’nde, saat 10.00 ile 15.00 arasında ise Sarıdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

31 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Erzene Mahallesi’nde 116. Sokak ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

Buca

31 Mart 2026 tarihinde Karacaağaç Mahallesi’nde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler uygulanacaktır. Saat 09.30 ile 10.00, 10.00 ile 13.00, 13.01 ile 13.30 ve 13.01 ile 16.59 arasında özellikle Meşelik Yolu Sokak ve 4010. Sokak çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 11.00 ile 17.00 arasında Yıldızlar Mahallesi’nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Hasan Çavuş Sokak ve Manastır Sokak’ta kesinti yapılacaktır.

Dikili

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan geniş çaplı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 12.00 arasında Kıratlı, Kabakum, Gökçeağıl, Nebiler, Salihler, Bahçeli ve Çukuralanı mahallelerinde birçok sokak ve köy içi yollarında kesinti yapılacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 15.00 arasında Kabakum Mahallesi’nde de ayrı bir kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar

31 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Maliyeciler Mahallesi’nde İhsan Alyanak Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bozyaka Mahallesi’nde çok sayıda sokakta planlı kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Demirköprü Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Bahriye Üçok ve Bahariye mahallelerinde Atatürk Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi ve çevresindeki sokakları kapsayan elektrik kesintisi uygulanacaktır.