İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Balçova

27 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnciraltı Mahallesi’nde Pelikan Sokak, Yağmur Sokak, Şebnem Sokak ve Sandal Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

26 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Havuzbaşı Mahallesi’nde Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri ve Bayındır Torbalı Yolu’nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde Taş Köprü Küme Evleri’nde, Buruncuk Mahallesi’nde Buruncuk Küme Evleri ve Demiryolu Altı Sokak’ta, Yakacık Mahallesi’nde Yakacık Sokak, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri, Bayındır Yolu ve Yüksel Sokak’ta, Yusuflu Mahallesi’nde Çiçek Sokak, Cin Kulesi Küme Evleri ve Yusuflu Köyü Küme Evleri’nde elektrik kesintisi olacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Çamlıbel Mahallesi’nde Çamlıbel Sokak, Karşı Sokak, Mezarlık Sokak, Köy Yolu ve Ortaca Sokak’ta, Kızılcaağaç Mahallesi’nde Otuzbirler Küme Evleri ve Kızılcaağaç Küme Evleri’nde, Hacı İbrahim Mahallesi’nde Alankıyı Köy Yolu Caddesi’nde, Hatay Mahallesi’nde, Söğütören Mahallesi’nde Köy İçi Sokak, Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri ve Söğütören Köyü İç Yolu’nda, Karahalilli Mahallesi’nde Karahalilli Küme Evleri ve Karahalilli Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

26 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi olacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Çalıbahçe Mahallesi’nde Çalıbahçe Köyü İç Yolu’nda kesinti yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Sağancı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Ovacık Mahallesi’nde Süleymanlı Köyü Yolu’nda ve Süleymanlı Mahallesi’nde Süleymanlı Sokak’ta kesinti olacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bayramcılar Mahallesi’nde Bayramcılar Yolu ve Bayramcılar Köyü İç Yolu’nda, İsmailli Mahallesi’nde Yuntdağ Yolu ve İsmailli Küme Evleri’nde kesinti uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü Yolu, Kozak Bergama Yolu ve İncecikler Köyü İç Yolu’nda, Kapukaya Mahallesi’nde Kapıkaya Köyü İç Yolu’nda, Yerlitahtacı Mahallesi’nde Çavuşali Küme Evleri’nde elektrik kesintisi olacaktır.

Karabağlar

26 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Peker Mahallesi’nde 5095 Sokak, 5101 Sokak, 5102 Sokak ve 5107 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kavacık Mahallesi’nde 10018 Sokak, 10019 Sokak, 10015 Sokak, 10014 Sokak, 10016 Sokak, 10001 Sokak, 10002 Sokak, 10013 Sokak ve 10017 Sokak’ta kesinti olacaktır.

Karşıyaka

26 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde 1851/10 Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu, 1851/8 Sokak, 1851/7 Sokak, 1851/16 Sokak, 1851/15 Sokak, 1851/14 Sokak ve 1851/11 Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yine Bahçelievler Mahallesi’nde 1851/10 Sokak, 1851/11 Sokak, 1851/4 Sokak ve Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu’nda kesinti uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Şemikler Mahallesi’nde 6300 Sokak, 6300/2 Sokak, 6300/3 Sokak, 6304 Sokak, 6306 Sokak, 6312 Sokak, 6313 Sokak, 6316 Sokak, 6316/5 Sokak, 6300/1 Sokak, 6302 Sokak, 6299/4 Sokak ve 6303 Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.