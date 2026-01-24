İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir son dakika elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA

24 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Bostanlı, Atakent ve Yalı mahallelerinde ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Tersane ve Alaybey mahallelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yaşanacaktır.

BUCA

24 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri olacaktır. Yenigün Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 ve ayrıca 12.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır. Çamlık Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Ufuk Mahallesi'nde yine 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Adatepe Mahallesi'nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Atatürk Mahallesi'nde ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Kozağaç ve Çamlıkule mahallelerinin bir kısmı da 12.00 ile 16.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecektir.

DİKİLİ

24 Ocak 2026 tarihinde Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ayrı planlı kesinti bulunmaktadır. Her iki çalışmada da elektrik kesintisi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

ALİAĞA

24 Ocak 2026 tarihinde Aliağa ilçesinde kapsamlı bakım çalışmaları yapılacaktır. Yüksekköy, Yenişakran, Şakran Hasbi Efendi, Kapukaya, Bahçedere ve Aşağışakran bölgelerinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Kemal Atatürk, Bozköy, Fatih, Ilıpınar, Kozbeyli, Hacıveli, Kazım Dirik, Mareşal Fevzi Çakmak, Yıldırım ve Yeniköy mahallelerinde 10.00 ile 10.30 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti planlanmıştır. Bozköy Mahallesi'nde ayrıca 10.31 ile 15.29 saatleri arasında ek bir kesinti yapılacaktır.

FOÇA

24 Ocak 2026 tarihinde Foça ilçesinde Kemal Atatürk, Bozköy, Fatih, Ilıpınar, Kozbeyli, Hacıveli, Kazım Dirik, Yıldırım, Yeniköy ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde 15.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA

24 Ocak 2026 tarihinde Urla ilçesinde Uzunkuyu, Zeytinler, Barbaros, Birgi ve Zeytineli mahallelerinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Yaka ve Altıntaş mahallelerinde ise 10.30 ile 16.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

KONAK

24 Ocak 2026 tarihinde Konak ilçesinde Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Oğuzlar, Hilal ve Kocakapı mahallelerinin bir bölümünde de yine 10.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır. Çınarlı Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacaktır. Ayrıca Ferahlı, Küçükada ve Lale mahallelerinde gece saatlerinde 01.00 ile 06.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

24 Ocak 2026 tarihinde Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

24 Ocak 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

24 Ocak 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Göçbeyli, Alibeyli ve Kadıköy bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

24 Ocak 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde İlkkurşun ve Kayaköy bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Süleyman Demirel Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Mescitli Mahallesi'nde ise 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

TİRE

24 Ocak 2026 tarihinde Tire ilçesinde Çayırlı, Çukurköy ve Akçaşehir bölgelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

24 Ocak 2026 tarihinde Bornova ilçesi Karaçam bölgesinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.