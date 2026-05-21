İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22-23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

23 Mayıs 2026 tarihinde Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde, Kaplanköy Köyü İç Yolu’nda 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde İsmailli Hacılar Mahallesi’nde, Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ve Hacılar Köyü İç Yolu’nda 09.21 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BORNOVA

22 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk Mahallesi’nde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Yakaköy Mahallesi’nde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Yakaköy Mahallesi’nde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Birlik, Işıklar, Karacaoğlan, Yeşilova ve Zafer mahallelerinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BUCA

22 Mayıs 2026 tarihinde Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

22 Mayıs 2026 tarihinde Gaziler ve Şirinkapı mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

22 Mayıs 2026 tarihinde Hürriyet ve İnkılap mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

MENDERES

21 Mayıs 2026 tarihinde Gazipaşa ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

21 Mayıs 2026 tarihinde birçok mahallede 10.00 ile 10.30, 13.00 ile 15.00 ve 13.30 ile 14.00 saatleri arasında farklı çalışma bölgelerinde elektrik kesintileri planlanmaktadır.

22 Mayıs 2026 tarihinde Bıçakçı, Çaylı ve Emirli mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Bademli, Ovakent ve çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Ovakent Mahallesi’nde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SEFERİHİSAR

21 Mayıs 2026 tarihinde Akarca ve Sığacık mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde Akarca ve Tepecik mahallelerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

TORBALI

21 Mayıs 2026 tarihinde Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Pancar Mahallesi’nde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Mayıs 2026 tarihinde Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.