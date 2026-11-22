İzmir'de 22 Kasım 2026 Pazar gecesi saat 03.14'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afad'ın son depremler listesine göre merkez üssü Menemen ilçesi olan deprem, yerin 13,51 kilometre altında meydana geldi. Yarım saat sonra, 03.47'de, Menemen'de 1,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

İZMİR DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem Menemen'de oldu. Afad'ın kaydında yer bilgisi "Menemen ( İzmir )" diye geçiyor; merkez koordinatları 38,517 kuzey enlemi ve 26,889 doğu boylamı. Aynı noktaya çok yakın bir yerde saat 03.47.47'de 11,18 kilometre derinlikte 1,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı ölçüldü.

MENEMEN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afad, depremi yerel büyüklük (ML) ölçeğiyle 3,6 olarak kaydetti. Kayıttaki saat 03.14.16, derinlik 13,51 kilometre.

SON 24 SAATTE İZMİR'DE BAŞKA DEPREM OLDU MU?

Oldu. AFAD verilerine göre 21 Kasım sabahı saat 05.17'de Ege Denizi'nde, İzmir Körfezi'nde Karaburun'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Aynı sabah bölgede büyüklüğü 1,5 ile 2,1 arasında değişen altı küçük sarsıntı daha ölçüldü. 22 Kasım'ın ilk saatlerinde, 00.20'de ise Menderes ilçesinde 1,5 ve 1,3 büyüklüğünde iki sarsıntı oldu.

İZMİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Evet, İzmir Türkiye'de deprem tehlikesi yüksek illerden biri. Kentte en son büyük yıkım 30 Ekim 2020'de yaşandı: Sisam (Samos) Adası açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir'de 117 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının çoğu Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardaydı.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye'de olan depremlerin resmî listesi AFAD'ın deprem.afad.gov.tr adresindeki Son Depremler sayfasında yayımlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de kendi ölçümlerini ayrı bir liste olarak paylaşıyor; iki kurumun aynı deprem için verdiği büyüklük ve saat değerleri zaman zaman küçük farklar gösterebiliyor.