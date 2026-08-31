İzlanda Türkiye maçı için geri sayım sürerken, 12 Dev Adam'ın zorlu deplasmanda serisini sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu oldu. Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele öncesinde İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda, İzlanda Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

31 AĞUSTOS 2026 İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İzlanda karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları karşılaşma öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

12 Dev Adam'ın İzlanda deplasmanında oynayacağı mücadele için heyecan dorukta. Türkiye'nin eleme grubundaki önemli karşılaşmalarından biri olan İzlanda-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve platformların yanı sıra karşılaşmanın başlama saati de merak ediliyor. İşte İzlanda Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları...

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda ile Türkiye arasındaki FIBA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kullandıkları platforma göre ilgili kanal üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

S SPORT CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport, Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca yayın, Disney Plus Web üzerinden de takip edilebiliyor. Kanal numaralarında platformlara bağlı olarak değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmeleri önem taşıyor.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus yayınlarına internet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Platform üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen basketbolseverler, resmi yayın hizmeti üzerinden maça ulaşabilecek. Yayın akışı ve erişim koşullarında değişiklik yaşanabileceği için resmi yayıncı bilgileri kontrol edilebilir.

TRT 1 CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

İzlanda-Türkiye basketbol maçı TRT 1 ekranlarından da canlı yayınlanacak. TRT 1; D-Smart 26, Digiturk 23, Fil Box 20, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve Turkcell TV+ 21. kanal üzerinden izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının değişebilmesi nedeniyle yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Basketbolseverlerin merak ettiği İzlanda-Türkiye maçı, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda-Türkiye basketbol karşılaşması Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde milli takımın kadrosu, maçın yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin gelişmeler basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye'nin İzlanda deplasmanında oynayacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, karşılaşma saatinde TRT 1, S Sport veya S Sport Plus yayınlarını takip edebilecek. Maç öncesinde yayıncı kuruluşların güncel program ve platform bilgilerini kontrol etmek, olası yayın değişikliklerine karşı önem taşıyor.